"Темнокожий Антошка": в Беларуси вспыхнул расистский скандал из-за сгущенки
Источник:Zerkalo.Io.
В Беларуси производитель сгущенного молока представил новый дизайн упаковки. Лакомство с добавлением кофе иллюстрирует темнокожий мальчик "Антошка". В сети вспыхнул скандал.
Рогачевский молочноконсервный комбинат даже закрыл комментарии к посту в инстаграм, чтобы избежать критики.
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Объяснение предприятия
На предприятии заявили, что обрадовались такой популярности, потому что цель ребрендинга заключалась в привлечении внимания. Производитель утверждал, что никаких намеков на расизм авторы дизайна не закладывали.
Резонанс – это всегда прекрасно. Возможно, это вызвало не совсем правильную реакцию. Какие-то отсылки были к расизму, но, честно, подобный смысл мы не закладывали,
– заверили на предприятии.
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