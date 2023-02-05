Рекордная зима: в Укргидрометцентре объяснили, почему в Украине было аномальное тепло

В этом году в январе синоптики зафиксировали температурные рекорды на 115 украинских метеостанциях. Кое-где показатели даже соответствовали середине апреля.

На территории Украины было две основные волны тепла. В частности, в первые дни января и с 18 по 21 число. Об этом рассказала в интервью 24 Канала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Почему в январе была аномально теплая погода

В двух случаях была довольно похожая ситуация, – вынес теплой воздушной массы, вынес тепла с Африканского континента, то есть с юга до территории Украины,

– отметила Птуха.

Также она добавила, что, конечно, этот воздух несколько трансформировался, когда проходило Средиземное и Черное море. Однако все равно поступил к нам и повлиял на значение температуры.

Кроме того, отразился еще и бесснежный период. Ведь энергия тепла не тратилась на снеготаяние, соответственно снега не было, поэтому сразу хорошо прогревался приземный слой воздуха.

Конечно, такие периоды совпадают с антициклональным характером погоды, когда у нас малооблачно, спокойная погода и солнце может беспрепятственно прогревать приземный слой воздуха в сочетании с теплой воздушной массой, которая пришла с юга. Соответственно поэтому мы и имели вот такие рекорды,

– подытожила синоптик.

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