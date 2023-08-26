Это не голливудский блокбастер, – Резников ответил критикам медленного контрнаступления ВСУ

Алексей Резников отреагировал на критику темпов наступления ВСУ. Он заверил международное сообщество, что все идет по плану, и сравнил Украину и Россию.

Министр обороны Украины Алексей Резников дал интервью западным журналистам. Представители СМИ попросили министра прокомментировать критику контрнаступления ВСУ, которая, по их словам, усилилась на международном уровне.

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Как проходит контрнаступление

Глава Минобороны Украины подчеркнул, что все происходит по плану Киева. Этот план обсуждался заранее с западными партнерами. Все причастные к нему знают подробности.

И все, кто реально участвует в этом процессе, все знают об этом. Они знают, какова оборона противника, каковы зоны безопасности, где минные поля, где окружены танки, где укрепления,

– объяснил министр.

Он опроверг сообщение о якобы критике со стороны США, назвав такую информацию ложной. По его словам, между Киевом и Вашингтоном просто велись серьезные дискуссии.

Почему контрнаступление не произошло быстро

Министр обороны сравнил наше государство со страной-агрессором. Он заявил, что Украина хочет защитить жизнь наших воинов и сохранить военную технику в отличие от России.

Контрнаступление – это не кино. Это не голливудский блокбастер… Мы не будем посылать наших солдат вперед, чтобы они пали в бою без всякого результата,

– сказал Резников.

Глава Минобороны добавил, что в воздухе российские оккупанты сейчас имеют преимущество.

Что в Украине говорят о темпах контрнаступления