Темпы вакцинации против COVID-19 в Украине значительно снизились

Темпы вакцинации против коронавируса в Украине на выходных падают. В частности, 30 января прививки получили всего 20 983 жители страны.

6 524 из них получили первую дозу, а 7 653 – вторую. Тем временем 98 человек получили дополнительную дозу, а 6 708 сделали бустер.

К теме Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили более 22 тысяч COVID-больных

Прививки проводились 400 мобильными бригадами по иммунизации, в 1 766 пунктах прививки и в 422 центрах вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привили 15 324 675 жителей Украины. 15 324 673 из них получили первую дозу, а 14 619 487 – 2 дозы.

Между тем дополнительную дозу сделали 16 695 человек, а бустерную дозу – 339 726 украинцев. Всего в стране провели 30 300 581 COVID-прививку.

Какие препараты использовали

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 745 357,

Coronavac – 4 917 573,

AstraZeneca – 1 635 113,

Moderna – 1 518 765

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала



Что известно о бустерной вакцине / инфографика 24 канала