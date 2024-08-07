Высадка десанта ГУР возле Крыма: показываем на карте Тендровскую косу

Украинские разведчики провели операцию на севере Черного моря. Собственно, высадились на Тендровской косе, нанеся потери врагу.

В понедельник, 6 августа, спецназовцы подразделения активных действий "Артан" и Морского центра ГУР выполнили соответствующее задание. В этом материале 24 Канал показывает на карте, где расположена Тендровская коса.

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Где расположена Тендровская коса и что о ней известно

Тендровская коса – это длинный узкий остров в северной части Черного моря, а точнее, у берегов Херсонской области:

длина – 65 километров;

ширина – до 1,8 километра.

Согласно административному делению Украины, относится к Скадовскому району Херсонщины, но находится под контролем российских боевиков.

Расположение Тендровской косы: смотрите на карте от Google maps

На косе расположен маяк, построенный почти 200 лет назад. Большая часть ее территории входит в Черноморский биосферный заповедник.

Как констатируют в Главном управлении разведки, украинским бойцам удалось ликвидировать технику, личный состав, а также фортификации оккупантов.

Десантная группа уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Разведчики вспомнили о "секретной части" задания, которое выполнили спецназовцы. В то же время добавили, что уточняют количество ликвидированных вражеских солдат.

Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть. Военные разведчики отошли без потерь,

– отмечают в ГУР Минобороны.

Это не первая успешная операция ГУР на оккупированной противником Тендровской косе. Украинская разведка уверяет, что Силы обороны реализуют масштабный план по уничтожению захватчиков.

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Вспомним, что в феврале 2024 года бойцы Сил специальных операций ВСУ пытались провести операцию на оккупированной врагом Тендровской косе Херсонской области. Россияне заявляли о по меньшей мере 5 погибших украинских воинов.

Командование нашей армии впоследствии подтвердило, что во время выполнения боевого задания в столкновении с противником погибли воины ССО. Однако официально о точном количестве погибших не рассказывали. Вероятно, речь идет о десантных группах 73-го морского центра Сил специальных операций.