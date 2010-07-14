Как функционирует российский теневой флот изнутри: расследование DALLAS

Частная аналитическая разведывательная компания DALLAS получила доступ к десяткам архивов капитанов российского танкерного флота, из различных подсанкционных компаний: Совкомфлот, Роснефтефлот, RPK Nord и тому подобное. На основе этих данных аналитики воссоздали маршрут одного из вражеских танкеров от Баренцева моря до китайского побережья.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал DALLAS. Расследование стало возможным благодаря получению от центра "Миротворец" пакета данных по более чем 60 идентифицированных капитанов судов теневого флота РФ.

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Как функционирует танкер SABLE?

Расследователи отметили, что нефтяной танкер SUEZ VASILIS (IMO 9524451) был построен в 2011 году и ходил под флагом Маршалловых островов. В марте 2021 года этот танкер сменил менеджера, а вместе с ним – флаг и название, став либерийским танкером NAUTILUS I. В ноябре 2022 года, то есть уже во время российской полномасштабной агрессии, танкер еще раз сменил владельца, менеджера, флаг и название. В расследовании этот танкер фигурирует под флагом Панамы с названием SABLE.

Капитаном этого судна является россиянин Михаил Гущин. Аналитикам удалось получить в распоряжение его почтовый ящик.

Из этого стало известно, что Гущин подписал капитанский контракт с представителем менеджера корабля Prominent Shipmanagement Limited на борту корабля в порту российского города Приморск в Ленинградской области.

Михаил Гущин, его паспорт и контракт на выполнение функций капитана / Фото DALLAS

Из судового журнала SABLE за второе полугодие 2023 года можно увидеть, что танкер успел совершить два перехода из Мурманска в России в Мьянму. После остановки на якорной стоянке возле Мальты в октябре 2023 года, 05 ноября танкер прибыл в Приморск, где на него и зашел новый капитан.

У аналитиков есть также четкие доказательства того, что корабль под руководством Гущина совершил по крайней мере два перехода в Китай.

По первому плаванию у расследователей нет точной характеристики груза (тип и количество нефти), впрочем, есть данные по маршруту и составу команды.

Так, находясь в Средиземном море, 20 ноября 2023 года Гущин сделал скриншот маршрута судна SABLE. Согласно данным, танкер направлялся из Приморска (Россия) в китайский порт Чжоушань, а ориентировочной датой прибытия было указано 20 декабря 2023 года.

Маршруты следования танкера SABLE, зарплатная ведомость и состав команды / Фото DALLAS

Еще до завершения этого рейса, 19 декабря, Гущин получил письмо с новыми инструкциями. Представители Газпромнефть сообщили, что после прохождения действующего маршрута ему следует направляться к Суэцкому каналу для дальнейших указаний. В письме отмечалось, что следующая загрузка, вероятно, состоится в Мурманске 8 – 9 февраля 2024 года. Планировалась перевозка 140 тысяч тонн сырой нефти российской марки "Новый Порт" – арктического происхождения, для добычи которой Россия построила разветвленную инфраструктуру.



Письмо, которое получил Гущин от Газпромнефть / Фото DALLAS

В то же время судно формально находилось под панамским флагом, несмотря на то, что заказчик перевозки, сам груз и экипаж (за исключением одного белоруса) были российскими.

Проводит ли теневой флот России разведывательную деятельность?

Аналитики отмечают, что танкер SABLE прибыл в Мурманск даже раньше запланированного срока. Скриншоты проложенного маршрута вблизи побережья Норвегии показывают, что расчетное время прибытия в российский порт назначения составляло 3 или 4 февраля.

В то же время приведенные ниже скриншоты вызывают несколько вопросов. На фото, сделанном Гущиным 24 января 2024 года, указаны координаты пребывания SABLE – 58°05.00' N, 009°20.00' E. Через шесть дней, 30 января 2024 года, Гущин сделал еще одно фото – на нем координаты уже другие: 66°27.67' N, 008°00.74' E. При этом визуально корабль почти не изменил своего положения.

Координаты пребывания танкера SABLE / Фото DALLAS

Если проверить первые координаты (58°05.00' N, 009°20.00' E), то выясняется, что это точка в проливе Скагеррак между Ютландией и Скандинавским полуостровом, которая вообще не лежит на маршруте движения судна.

Таким образом, возникают два вопроса:

почему на скрине навигационной системы судна от 24 января координаты не соответствуют фактическому расположению?

что делал корабль в течение шести дней почти на одном месте у западного побережья Норвегии?

К сожалению, почта Гущина не содержит ответов на эти вопросы. В то же время, по данным украинской военной разведки (ГУР), Россия использует теневой флот как элемент гибридной войны. В частности, российские танкеры активно применяют спуфинг навигационных данных, поэтому такое существенное расхождение в координатах можно объяснить именно этим.

Также, по данным ГУР, установлены случаи участия судов теневого флота в разведывательных и диверсионных операциях, в частности в Балтийском море, где они ведут наблюдение за военно-морской инфраструктурой, подводными кабелями и другими критическими объектами. Пребывание российского танкера у берегов страны-члена НАТО может объясняться именно этим.

Как этот танкер направлялся из Мурманска в порт Шуйдонг в Китае?

02 февраля Гущин получил от руководства дополнительные указания. В частности, речь шла, что в Мурманске на танкер загрузят не нефть марки "Новый порт", как планировалось ранее, а 140 тысяч тонн другой российской арктической нефти – марки ARCO.

Впоследствии, 4 – 5 февраля 2024 года, капитан зафиксировал процесс загрузки на фото. Интересно, что нефть передавали путем перевалки с одного танкера на другой, что потенциально создает дополнительную экологическую угрозу.

Все это происходило в Кольском заливе вблизи Мурманска. Гущин также сохранил маршрут движения судна.

Маршрут движения танкера SABLE и загрузка на него нефти возле Мурманска / Фото DALLAS

13 февраля, после прохождения Ла-Манша, Гущин прислал отчет представителям Газпромнефти. В документе видно, что танкер держал курс на Суэцкий канал. Однако особого внимания заслуживает другое – в этом отчете также указан конечный пункт маршрута: китайский порт Шуйдонг (SHUIDONG), куда танкер должен был прибыть 18 марта 2024 года.

Конечной точкой прибытия танкера был китайский порт Шуйдонг / Фото DALLAS

В Китай SABLE добралась почти без задержек. Разгрузка российской нефти была запланирована на 19 – 21 марта 2024 года. Журналисты получили Excel-таблицу, которую Гущин заполнил для китайского порта, где указан порядок выгрузки судов. SABLE указано под номером 1. Эту информацию о датах выгрузки в Шуйдонге подтверждает и письмо Гущина в Сингапур, куда судно должно было отправиться после визита в Китай.

Вот фотографии, которые Гущин сделал 19 – 20 марта 2024 года вблизи китайского побережья – они символически завершают этот рейс из Мурманска в Китай.

Фото, которые сделал Гущин в конце поездки в китайский порт / Фото DALLAS

Что происходило с танкером дальше?

10 января 2025 года США ввели новый пакет санкций, направленный против российского теневого флота. В список попали танкер SABLE и его менеджер – компания Prominent Shipmanagement Limited.

Поэтому дальнейшие действия со стороны России были довольно предсказуемыми. Уже 1 февраля SABLE изменил и флаг, и название: теперь судно ходит под флагом Барбадоса и называется SABINA. 20 февраля сменился и менеджер – им стала компания GLORY SHIPPING HK LTD. А 1 мая 2025 года судно еще раз сменило флаг – на этот раз на Коморские Острова.

На момент подготовки этого расследования бывший SABLE снова совершил переход в Китай, куда прибыл в конце июня. Сейчас танкер направляется к Суэцкому каналу после прохождения Сингапура.



Куда сейчас направляется танкер SABINA/SABLE / Фото DALLAS

Что это значит? Расследователи отмечают, что нельзя утверждать, что санкции не дают результата – это не так. Как видно, россияне и их партнеры вынуждены реагировать: тратят время и ресурсы на смену флагов, перерегистрацию судов, замену менеджеров и владельцев. Однако, несмотря на это, танкеры продолжают поставлять нефть, обходя ограничения. Более того – если сравнить санкционные списки, то SABINA/SABLE находится только под санкциями США. Ни ЕС, ни Великобритания до сих пор не включили это судно в свои списки – и это требует немедленного исправления.

Кроме того, нужны более жесткие меры: запрет на заход таких танкеров в порты, тщательная проверка документов и страхования, отслеживание финансовых транзакций и санкции против банков, участвующих в теневых схемах.

Есть и определенные положительные сдвиги. Недавно к санкциям против теневого флота присоединилась Австралия. В прошлом году Объединенные Арабские Эмираты запретили вход в свои порты судам под флагом Эсватини – страны, не имеющей выхода к морю. А с 1 июля этого года Германия усилила контроль над танкерами, которые проходят ее территориальными водами: у них проверяют наличие страхового покрытия на случай нефтяного загрязнения.

Впрочем, эти действия носят временный характер. Например, в январе этого года китайская портовая корпорация Shandong Port Group запретила обслуживать танкеры, которые находятся под санкциями США. Но, как показывает архив капитана Гущина, его судно вполне могло не заходить в порт. Так что, Китай может сколько угодно “закрывать порты”, однако российскую нефть он и в дальнейшем будет принимать в открытом море. То, что подсанкционная SABLE/SABINA продолжает транспортировку нефти, свидетельствует: Китай не планирует останавливать эти поставки.

В апреле 2025 года Эстония задержала в своих водах танкер, который предположительно входит в теневой флот. На борту обнаружили ряд нарушений, и судну запретили продолжать движение до устранения проблем, но впоследствии отпустили.

Неудивительно, что Россия начинает оказывать сопротивление. В мае эстонские ВМС пытались перехватить танкер с нефтью, который шел в Россию и находится под санкциями Великобритании. Для операции привлекли вертолет, самолет и патрульный катер EML Raju. В ответ Россия подняла в небо истребитель Су-35С для прикрытия судна. Танкер отказался изменить курс и остановился на якоре у острова Гогланд в восточной части Балтийского моря.

По последним данным, Россия начала сопровождать танкеры военными кораблями. Это свидетельствует о критической зависимости РФ от нефтяного экспорта. В то же время теневой флот – это не причина, а следствие. Следствие того, что ранее не было введено достаточно жестких санкций против российской нефти и энергетического сектора в целом. Только снижение цены на российскую нефть и вторичные санкции против ее покупателей могут действительно ослабить Россию.