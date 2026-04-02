Россия использует Starlink на "теневых" танкерах: новая схема обхода санкций

Российские суда так называемого "теневого флота" используют спутниковые терминалы Starlink для связи и координации. Это позволяет обходить международные санкции и продолжать транспортировку нефти для финансирования войны против Украины.

Об этом говорится в расследовании Kyiv Independent.

Для чего Россия использует Starlink на танкерах "теневого флота"?

Журналисты пообщались с украинскими моряками, которые заявили, что невольно оказались втянутыми в глобальную схему Кремля по транспортировке нефти для финансирования войны против Украины.

По их словам, а также по информации других источников, на таких судах активно используют западные технологии. В частности, спутниковые телефоны и Starlink – для связи между танкерами и их владельцами. Это позволяет избегать контроля и скрывать реальные маршруты перевозок.

Один из собеседников отметил, что доступ к терминалам за пределами Украины остается относительно простым. Оборудование заказывают через посредников и доставляют по почте, что фактически нивелирует часть ограничений.

Представитель президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявил, что компания SpaceX должна принять меры.

Любая деятельность "теневого флота" России фактически финансирует войну против Украины. Если Starlink используется для обхода санкций или нарушения правил морской безопасности – это неприемлемо,

– подчеркнул он.

Власюк отметил, что Россия намеренно применяет GPS-спуфинг для сокрытия своих судов. Это нарушает работу навигационных систем и создает угрозу для других кораблей. На этом фоне использование Starlink в собственных операциях выглядит глубоко лицемерным.

Мы ожидаем, что SpaceX тщательно рассмотрит этот вопрос и примет меры, чтобы предотвратить использование Starlink "теневыми флотами" любой страны, в частности России, Венесуэлы или Ирана,

– добавил представитель президента.

Что известно о "теневом флоте" России?