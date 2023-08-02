"Ждем ВСУ – лови подачу": "Желтая лента" провела креативную акцию в Крыму

2 августа движение сопротивления "Желтая лента" начало бессрочную акцию "лови подачу" на временно оккупированных территориях Украины. В Феодосии уже показали первые результаты.

Участники движения сопротивления заблаговременно обратились к активистам движения "Желтая лента" в Феодосии, чтобы уже сегодня продемонстрировать результаты акции.

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Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, покажутся, опустят руки. Наша задача – доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много!

– говорится в сообщении.

Активисты рассказали, что для того, чтобы присоединиться к акции, нужно взять теннисные шарики любого цвета, подписать их патриотическими изречениями и распространить шары по улицам оккупированного города.

В Феодосии уже присоединились

Жители оккупированной Феодосии уже показали первые результаты акции с желтыми шариками.

В Феодосии теннисные шарики можно увидеть у одного из входов в дом офицеров, вблизи редакция газеты "Кафа", напротив – школы №2 и в парке Юбилейном,

– говорится в сообщении.

К слову, ранее движение сопротивления "Желтая Лента" запустило бессрочную акцию под названием "Пали русское". Активисты призывают сжигать и срывать русскую символику на временно оккупированных территориях Украины.

Что известно о "Желтой ленте"