"Ждем ВСУ – лови подачу": "Желтая лента" провела креативную акцию в Крыму
Источник:"Желтая лента"
2 августа движение сопротивления "Желтая лента" начало бессрочную акцию "лови подачу" на временно оккупированных территориях Украины. В Феодосии уже показали первые результаты.
Участники движения сопротивления заблаговременно обратились к активистам движения "Желтая лента" в Феодосии, чтобы уже сегодня продемонстрировать результаты акции.
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Российские оккупанты надеются, что люди на оккупированных территориях смирятся, покажутся, опустят руки. Наша задача – доказать, что это не так. Украинцы на оккупированных территориях не хотят жить под игом россиян. Мы ждем ВСУ! И мы покажем, что нас много!
– говорится в сообщении.
Активисты рассказали, что для того, чтобы присоединиться к акции, нужно взять теннисные шарики любого цвета, подписать их патриотическими изречениями и распространить шары по улицам оккупированного города.
В Феодосии уже присоединились
Жители оккупированной Феодосии уже показали первые результаты акции с желтыми шариками.
В Феодосии теннисные шарики можно увидеть у одного из входов в дом офицеров, вблизи редакция газеты "Кафа", напротив – школы №2 и в парке Юбилейном,
– говорится в сообщении.
К слову, ранее движение сопротивления "Желтая Лента" запустило бессрочную акцию под названием "Пали русское". Активисты призывают сжигать и срывать русскую символику на временно оккупированных территориях Украины.
Что известно о "Желтой ленте"
- В июне количество активистов "Желтой ленты" в Крыму достигло 3 500 человек.
- Координатор крымской ячейки этого движения заявил, что активисты не остановятся, как бы того ни хотели оккупанты. Напротив, каждый день количество участников движения только растет.