В Украине изменили правила экзаменов на водительское удостоверение: что нового

Украинцы могут сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательного обучения в автошколе. Соответствующее постановление вступило в силу 22 ноября.

Следует отметить, что процедура проведения экзамена останется неизменной. Впрочем, кандидатам в водители стоит предупредить сотрудников сервисных центров МВД о том, что теоретический материал овладевали самостоятельно.

Что этому предшествовало Автошколы не нужны: украинцы смогут самостоятельно готовиться к экзамену

Теорию больше не обязательно учить в автошколе

Сегодня украинцы могут сдавать теоретический экзамен в сервисных центрах МВД без обязательного обучения в автошколе. Чтобы сдать теоретический экзамен, кандидаты в водители могут готовиться самостоятельно.

После самостоятельной подготовки украинцы могут обратиться в сервисный центр МВД и записаться на теоретический экзамен. К слову, список документов остается неизменным:

паспорт,

идентификационный номер,

медицинская справка о праве управления транспортным средством.

Впрочем, администратору сервисного центра МВД следует предупредить, что теоретический материал овладевали самостоятельно соответствующей категорией транспортного средства.

Теоретический экзамен и дальше будет состоять из 20 вопросов, по которым кандидат в водители может допустить только 2 ошибки. Если же ошибок будет больше, то попытаться сдать теоретический экзамен можно будет не раньше чем через 10 дней. Стоимость сдачи теоретического экзамена – 13 гривен.

После успешной сдачи теоретического экзамена, украинцы смогут обратиться в автошколу, чтобы пройти практическое обучение и впоследствии сдать практический экзамен.



Как получить водительское удостоверение / Инфографика МВД Украины

В Украине снимут знаки "У" с обучающих автомобилей

Кабмин ликвидировал опознавательный знак "У" на автомобилях. Теперь на учебных автомобилях будут использовать знак "Н". Таким образом правительство заменило скалькированное по русскому языку прилагательное "учебное" на "учебное". Соответствующее решение утверждено в распоряжении №1128.

Зрительно знак на обозначение учебного транспортного средства не изменится. Он и дальше будет иметь форму равностороннего треугольника белого цвета с вершиной вверх и каймой красного цвета, в который вписана буква "Н" черного цвета.