Варто наголосити, що процедура проведення іспиту залишиться незмінною. Втім, кандидатам у водії варто буде попередити співробітників сервісних центрів МВС про те, що теоретичний матеріал опановували самостійно.

Що цьому передувало Автошколи не потрібні: українці зможуть самостійно готуватися до іспиту

Теорію більше не обов'язково вивчати в автошколі

Відсьогодні українці можуть складати теоретичний іспит у сервісних центрах МВС без обов'язкового навчання в автошколі. Аби скласти теоретичний іспит, кандидати у водії можуть готуватися самостійно.

Після самостійної підготовки українці можуть звернутися до сервісного центру МВС й записатися на теоретичний іспит. До слова, перелік документів залишається незмінним:

паспорт,

ідентифікаційний номер,

медична довідка на право керування транспортним засобом.

Втім, адміністратора сервісного центру МВС варто попередити, що теоретичний матеріал опановували самостійно на відповідну категорію транспортного засобу.

Теоретичний іспит й надалі складатиметься з 20 питань, у яких кандидат у водії може допустити лише 2 помилки. Якщо ж помилок буде більше, то спробувати скласти теоретичний іспит можна буде не раніше, аніж через 10 днів. Вартість складання теоретичного іспиту – 13 гривень.

Після успішного складання теоретичного іспиту, українці зможуть звернутися до автошколи, аби пройти практичне навчання й згодом скласти практичний іспит.



Як отримати посвідчення водія / Інфографіка МВС України

В Україні знімуть знаки "У" з навчальних автомобілів

Кабмін ліквідував розпізнавальний знак "У" на автомобілях. Відтепер на навчальних автомобілях використовуватимуть знак "Н". Таким чином уряд замінив скалькований з російської мови прикметник "учбовий" на "навчальний". Відповідне рішення затверджено в розпорядженні №1128.

Візуально знак на позначення навчального транспортного засобу не зміниться. Він й надалі матиме форму рівностороннього трикутника білого кольору з вершиною догори й каймою червоного кольору, в який вписано літеру "Н" чорного кольору.