"Теперь десант под Одессу – под вопросом": уничтожение "Москвы" изменило размещение сил в войне

Затопление ракетного крейсера "Москва" сильно изменило размещение сил в войне. Теперь высадка российского десанта в Одессу остается под вопросом.

Последствия затопления "Москвы"

Об этом сказал российский журналист Аркадий Бабченко. Такое мнение он высказал в эфире 24 канала.

К слову Эффект от уничтожения "Москвы" таков, будто мы потопили весь Черноморский флот, – Чубаров

Он отметил, что последствия потопления флагмана "Москва" будут масштабны для России. Поскольку именно он:

"прикрывал" высадку десанта в Бердянск;

обеспечивал защиту ПВО и блокаду Черноморского побережья;

должен был покрыть высадку десанта в Одессу – это та вторая часть так называемой "спецоперации", о которой говорил Путин.

Также там находились штаб и офицеры флота, а также связь. По его словам, теперь они не смогут таскать свое железо вместе со своим "пушечным мясом" и большими десантными кораблями в Бердянск.

"Пропадет вся связь, весь штаб флота и все командование флота. Это вроде бы уничтожили командование фронта со всем этим", – пояснил он.

Десантирование в Одессу теперь под большим вопросом. Блокада теперь будет сложнее,

– отметил журналист.

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