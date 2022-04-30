Теперь мы отказываемся проводить обмен без женщин в списке, – Верещук
Источник:ВВС
Украина отказывается проводить обмен пленными с Россией, если в списке нет женщин. Однако российские захватчики не хотят отпускать из плена украинок.
Как сказала вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук в интервью журналистам, Россия пыталась обменять украинских гражданских на российских военнопленных.
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Однако это запрещено Женевской конвенцией. По ее словам, российская сторона изначально планировала использовать вывезенных насильственно украинцев для дальнейшего обмена.
Обратите внимание! В России ранее признали, что захватывают гражданских украинцев, а затем обменивают на российских пленных. Так произошло после того, как оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова и обменяли его на пленных.
Однако Украина отказалась и потребовала от России вернуть захваченных украинских гражданских лиц.
Мы знаем, что там более тысячи заложников, в том числе почти 500 женщин. Мы знаем, что они находятся в тюрьмах и следственных изоляторах Курска, Брянска, Рязани, Ростова,
– заявила Верещук.
Кроме того, Россия тянет с освобождением пленных мирных украинок. Верещук пожаловалась, что женщин приходится доставать едва ли не плоскогубцами. Теперь Украина отказывается проводить обмен без женщин в списке.
Оккупанты пытают украинских пленных
Россияне уже неоднократно отличались своими зверствами. То, что они делают с гражданскими и военными в Украине, трудно понять. Даже звери не обладают такой жестокостью как "братские" россияне. В частности, недавно в Украину удалось вернуть 9 гражданских. Они получили тяжелые ранения, включая ампутации, проведенные в России.
Предыдущий обмен пленными между Украиной и Россией состоялся 28 апреля. Домой вернулось 45 украинцев.
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