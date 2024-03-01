Теперь с Нидерландами: Украина подписала еще одно соглашение о гарантиях безопасности
1 марта 2024, 16:34Читати новину українською
Владимир Зеленский сообщил, что 1 марта он с Марком Рютте подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Нидерландами. Это соглашение предусматривает важную для нашего государства поддержку.
Как сообщил президент Украины, документ предусматривает, что в 2024 году Нидерланды предоставят нашему государству два миллиарда евро военной помощи. Кроме этого, страна обещает предоставлять оборонную помощь в течение следующих десяти лет.