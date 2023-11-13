"Шойгу, Герасимов, где руки и ноги Теплинского": оккупанты обнародовали странное видео

Михаил Теплинский сейчас руководит оккупационными войсками в Херсонской области. 13 ноября вышло в свет интересное заявление от командования "Днепр", которое он возглавляет.

Оккупанты сообщили, что перекидывают свои силы с левобережья Херсонской области – якобы чтобы занять более выгодные позиции. Но потом сообщение аннулировали. 24 Канал послушал видеообращение Теплинского и собрал самое главное из него.

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О чем идет речь в видео

По всей вероятности, Теплинского решили показать именно на фоне этого скандала.

Его выступление было посвящено годовщине создания Рязанского высшего воздушно-десантного училища. Что интересно, на "официальном канале ВДВ", где и распространили видео, указано, что своей задачей генерал видит сохранение жизни солдат. Возможно, россияне готовят общественное мнение для очередного "жеста доброй воли".

Одного мужества офицеру мало. Что толку погибнуть, не сохранив людей и не выиграв бой?

– спрашивает Теплинский.

В девятиминутном видео очень заметно, что он читает текст с экрана, к тому же проглатывает некоторые слова, например, "профессионализм" или "Нурмагомед". Теплинский хвалит офицеров-оккупантов и сообщает о смерти некоторых из них. Он констатирует, что иногда и у генералов, и у солдат одинаковые шансы на выживание. В целом это "фишечка" Теплинского, ведь он известен своими сетованиями на количество потерь.

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Теплинский выдает новые секреты

Также он говорит, что курсантам стало сложнее учиться, ведь они вынуждены больше времени проводить на полигонах – это было прямое указание генерала. А еще выпустившихся весной уже привлекают к боевой работе. Такие заявления косвенно указывают на огромную нехватку людей в российской армии.

Несколько раз Теплинский отмечает преимущество украинской армии на поле боя. В конце видео говорит, что Вооруженными силами Украины "движут ложные идеи и темные силы". В следующем предложении говорится, что война будет тяжелой и долгой. "Такова избранная нами профессия. Будьте уверены в себе и не бойтесь", – пытается подбодрить он, объясняя, что боевое товарищество очень ценно.

Это время вы запомните как самое великое и самое яркое в своей жизни,

– обещает Теплинский.

Что ж, у россиян очень серая жизнь, если нужна война, чтобы ее "расцветить"!

В Украине высмеяли Теплинского

Спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук прямо связывает выступление генерала с "ложным заявлением" об отходе с левого берега. Также отмечает, что это его первое появление на публике после удара по штабу на Арабатской стрелке.

"Пока жив, но, судя по видео, лишился нескольких зубов. Примечательно, что несмотря на этот явный дефект, совсем не украшающий высшего офицера российской армии, его все равно показывают крупным планом, хотя в прошлых видео он держит руки на столе. Шойгу, Герасимов, где руки и ноги генерала Теплинского?!" – шутит Братчук.



Живой, но побитый жизнью Теплинский / Скриншот Сергея Братчука

Андрей Цаплиенко также уверен, что видео выпустили, чтобы мотивировать россиян. Но указывает, что замысел не удался.

Когда контуженый генерал с перекошенным лицом, проглатывая целые фразы, читает текст с экрана, это может мотивировать лишь к тому, чтобы сбежать из такой армии,

– справедливо пишет журналист.

Теплинский появился впервые после удара по селу Стрелковое на Херсонщине

Удар по Арабатской стрелке был в начале ноября. Тогда попало в базы отдыха, захваченные россиянами.

