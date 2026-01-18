Ситуация с отоплением непростая: Зеленский рассказал, как идет восстановление тепла в Киеве

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после массированной атаки России 9 января. Из-за сложной ситуации в столицу дополнительно привлекли 50 ремонтных бригад из разных регионов Украины.

Ситуация в столице остается сложной. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского.

Читайте также В Киеве официально ввели новые правила комендантского часа

Какова ситуация с теплоснабжением в Киеве?

Президент Украины сообщил, что фактически круглосуточно в ремонтных бригадах на электросетях и объектах генерации, на теплосети по всей стране работают почти 58 тысяч человек.

Городской голова Киева Виталий Кличко отметил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме. Тепло восстанавливают в еще 30 многоэтажках из более 6 тысяч домов. Самые сложные работы проводят в Голосеевском районе.

Сложной остается ситуация и в Киевской области, в частности в северных районах и Бориспольском районе. Министр энергетики Денис Шмыгаль отметил, что из-за низких температур и изношенной инфраструктуры в столице постоянно возникают локальные аварии.

Для ускорения работ в Киев привлекли дополнительные силы: 10 бригад от "Укрзализныци", еще восемь – из Киевской области. В ближайшее время ожидается прибытие бригад из Ровно и дополнительных команд железной дороги.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба уточнил, что из 143 домов более 100 – это многоэтажки, где в течение суток произошли локальные аварии. В то же время еще есть дома, которые не удается подключить к теплу с 9 января. Накануне таких домов было 46 – за сутки тепло удалось вернуть в 16 многоэтажек.

Что известно о ситуации в энергетике?