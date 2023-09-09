Впервые с 2021: в Нью-Йорке идентифицировали двух жертв теракта 11 сентября

После теракта 11 сентября исполнилось более 20 лет, однако жертв до сих пор продолжают идентифицировать. В частности, удалось узнать еще двоих.

В Нью-Йорке идентифицировали тела еще двух жертв террористических атак во Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. Имен не раскрывают.

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Провели анализ ДНК останков

Узнать удалось 1648 и 1649 г. жертву. Ими оказались мужчина и женщина. Это первые идентификации с сентября 2021 года.

Обоих идентифицировали посредством анализа ДНК останков. Для этой идентификации использовали технологию секвенирования следующего поколения – более чувствительную и быструю, чем традиционные методы ДНК.

Что такое секвенирование следующего поколения Секвенирование следующего поколения (NGS) – это технология высокопроизводительного секвенирования ДНК и РНК. Он позволяет проводить быстрый и одновременный анализ миллионов фрагментов ДНК, делая возможным комплексные геномные исследования. NGS совершил революцию в области геномики, обеспечив более быстрый и экономичный способ изучения генетической информации организмов и способствуя открытию новых биологических идей.

В то же время, примерно 40% жертв, или около 1 100 человек, вероятно, погибших в результате катастрофы, остаются неузнанными. Всего 11 сентября 2753 человека пропали без вести в нижнем Мангеттене после теракта. На всех 2753 человек выдали свидетельства о смерти, хотя работа по сопоставлению имен жертв с останками с места происшествия до сих пор не закончена.

Спустя более 20 лет после крушения эти две новые идентификации продолжают выполнять торжественное обещание, данное OCME вернуть останки жертв Всемирного торгового центра их близким,

– сказал главный судебно-медицинский эксперт доктор Грэм.

Теракты 11 сентября: канун годовщины