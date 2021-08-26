Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшее время, – Минобороны Британии

26 августа 2021 , 14:59
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Источник:

Sky News

Теракт в аэропорту Кабула могут совершить уже в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что информацию о возможном теракте ведомство получило из очень надежных источников. Поэтому британцам рекомендуют найти безопасное укрытие и ожидать дальнейших указаний.

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По словам политика, теракт может привести к большому количеству жертв, ведь на территории аэропорта – скопление людей.

Гиппи не озвучил, когда из Кабула вылетит последний самолет, который будет эвакуировать граждан Великобритании. В то же время политик подчеркнул, что "власть делает все возможное, чтобы уберечь людей".

Заметьте! Власти Франции уже сообщили, что остановят эвакуацию из Афганистана уже 27 августа.

Украина не остановит эвакуацию

  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация украинцев и их семей из Кабула будет продолжаться.
  • Дипломат подчеркнул, что "Украина своих не бросает".
  • Сейчас эвакуации на территории Афганистана ожидают 90 украинцев и их родных.
  • Кулеба признался, что ситуацию в аэропорту Кабула осложняется.
  • В целом подготовку эвакуации людей из Афганистана глава МИД назвал самой сложной операцией, с которой приходилось сталкиваться.

Реакция мира на угрозу теракта

  • Посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам. Они призвали их за угрозу теракта не прибывать на территорию аэродрома.
  • В МИД подчеркнули: угроза теракта – постоянная и высокая.
Автор: Мар'яна Бекало