Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшее время, – Минобороны Британии

Теракт в аэропорту Кабула могут совершить уже в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.

Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что информацию о возможном теракте ведомство получило из очень надежных источников. Поэтому британцам рекомендуют найти безопасное укрытие и ожидать дальнейших указаний.

Заметьте В шаге от катастрофы: в Афганистане лекарств осталось только на неделю

По словам политика, теракт может привести к большому количеству жертв, ведь на территории аэропорта – скопление людей.

Гиппи не озвучил, когда из Кабула вылетит последний самолет, который будет эвакуировать граждан Великобритании. В то же время политик подчеркнул, что "власть делает все возможное, чтобы уберечь людей".

Украина не остановит эвакуацию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация украинцев и их семей из Кабула будет продолжаться.

Дипломат подчеркнул, что "Украина своих не бросает".

Сейчас эвакуации на территории Афганистана ожидают 90 украинцев и их родных.

Кулеба признался, что ситуацию в аэропорту Кабула осложняется.

В целом подготовку эвакуации людей из Афганистана глава МИД назвал самой сложной операцией, с которой приходилось сталкиваться.

Реакция мира на угрозу теракта

Посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам. Они призвали их за угрозу теракта не прибывать на территорию аэродрома.

В МИД подчеркнули: угроза теракта – постоянная и высокая.