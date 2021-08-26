Теракт в аэропорту Кабула может произойти в ближайшее время, – Минобороны Британии
Источник:Sky News
Теракт в аэропорту Кабула могут совершить уже в ближайшие часы. Соответствующее предупреждение озвучили в Минобороны Великобритании.
Замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что информацию о возможном теракте ведомство получило из очень надежных источников. Поэтому британцам рекомендуют найти безопасное укрытие и ожидать дальнейших указаний.
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По словам политика, теракт может привести к большому количеству жертв, ведь на территории аэропорта – скопление людей.
Гиппи не озвучил, когда из Кабула вылетит последний самолет, который будет эвакуировать граждан Великобритании. В то же время политик подчеркнул, что "власть делает все возможное, чтобы уберечь людей".Заметьте! Власти Франции уже сообщили, что остановят эвакуацию из Афганистана уже 27 августа.
Украина не остановит эвакуацию
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что эвакуация украинцев и их семей из Кабула будет продолжаться.
- Дипломат подчеркнул, что "Украина своих не бросает".
- Сейчас эвакуации на территории Афганистана ожидают 90 украинцев и их родных.
- Кулеба признался, что ситуацию в аэропорту Кабула осложняется.
- В целом подготовку эвакуации людей из Афганистана глава МИД назвал самой сложной операцией, с которой приходилось сталкиваться.
Реакция мира на угрозу теракта
- Посольства США, Австралии и Великобритании обратились к своим гражданам. Они призвали их за угрозу теракта не прибывать на территорию аэродрома.
- В МИД подчеркнули: угроза теракта – постоянная и высокая.