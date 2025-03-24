Взрыв в отделении полиции в Одесской области: личность женщины, пронесшей взрывчатку, установили

Полицейские установили личность женщины, которая пронесла в райотдел полиции в Одесской области взрывчатку 23 марта. Эта женщина погибла в результате подрыва.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Национальной полиции Юлии Гирдвилис в эфире телемарафона.

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Что известно о женщине, которая пронесла взрывчатку в отделение полиции

Юлия Гирдвилис напомнила, что в результате взрыва в райотделе полиции в Беляевке были ранены 3 полицейских. Им была оказана медицинская помощь, поэтому сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Правоохранители также установили личность женщины, которая пронесла взрывчатку в полицию.

Это местная жительница, 1989 года рождения,

– сказала пресс-секретарь Нацполиции.

По словам Гирдвилис, сейчас расследование проводит СБУ, которая устанавливает вероятных заказчиков и других лиц, причастных к этому преступлению. Не исключается, что этот подрыв был сделан по заказу спецслужб страны-агрессора.

Юлия Гирдвилис также напомнила, что россияне вербуют украинцев не только взрослых, но и детей, осуществлять подобные теракты. Однако это является ловушкой – спецслужбы России предлагают за эти преступления деньги, которые потом не платят. В конце концов эти люди сами становятся мишенью, жертвой, или получают наказание в виде лишения свободы.

Пресс-секретарь Нацполиции подчеркнула, что обычно таким задачам предшествуют более простые, например, сделать фото какого-то объекта. Затем, если исполнители отказываются выполнять "поручения" по переносу взрывчатки, их шантажируют, в частности "сливом" информации в СБУ или полицию.

"В случае согласования на такую работу, исполнители могут быть ликвидированы спецслужбами России", – резюмировала Гирдвилис.

К слову, в городе Беляевка в Одесской области в результате взрыва в райотделе полиции 23 марта погибла женщина, еще 3 полицейских получили ранения. Само событие правоохранители квалифицировали как теракт, уже начато расследование деталей инцидента и привлечения ответственных.