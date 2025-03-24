Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речниці Національної поліції Юлії Гірдвіліс в етері телемаратону.

До теми Теракт в Одеській області: в поліції не виключають російський слід

Що відомо про жінку, яка пронесла вибухівку у відділок поліції

Юлія Гірдвіліс нагадала, що внаслідок вибуху у райвідділі поліції у Біляївці було поранено 3 поліцейських. Їм була надана медична допомога, тому наразі вони перебувають у задовільному стані.

Правоохоронці також встановили особу жінки, що пронесла вибухівку до поліції.

Це місцева жителька, 1989 року народження,

– сказала речниця Нацполіції.

За словами Гірдвіліс, наразі. розслідування проводить СБУ, яка встановлює ймовірних замовників та інших осіб, причетних до цього злочину. Не виключається, що цей підрив був зроблений на замовлення спецслужб країни-агресорки.

Юлія Гірдвіліс також нагадала, що росіяни вербують українців не тільки дорослих, а й дітей, здійснювати подібні теракти. Однак це є пасткою – спецслужби Росії пропонують за ці злочини гроші, які потім не платять. Зрештою ці люди самі стають мішенню, жертвою, або отримують покарання у вигляді позбавлення волі.

Речниця Нацполіції підкреслила, що зазвичай таким завданням передують простіші, наприклад, зробити фото якогось об'єкта. Потім, якщо виконавці відмовляються виконувати "доручення" щодо перенесення вибухівки, їх шантажують, зокрема "зливом" інформації в СБУ чи поліцію.

"У разі погодження на таку роботу, виконавці можуть бути ліквідовані спецслужбами Росії", – резюмувала Гірдівіліс.

До слова, у місті Біляївка в Одеській області внаслідок вибуху у райвідділі поліції 23 березня загинула жінка, ще 3 поліцейських зазнали поранень. Саму подію правоохоронці кваліфікували як теракт, уже розпочато розслідування деталей інциденту та притягнення відповідальних.