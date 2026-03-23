Посекло руки и ноги: в каком состоянии полицейские, пострадавшие в результате взрыва в Буче

В Буче Киевской области утром 23 марта прогремели два взрыва, в результате которых пострадали двое правоохранителей. Их госпитализировали, сейчас состояние стабильное.

Правоохранители уже задержали подозреваемого, который, вероятно, действовал по указаниям куратора. Об этом сообщает Бучанский городской совет.

Что известно о состоянии полицейских?

В Буче в результате двух взрывов пострадали двое сотрудников полиции. Инцидент произошел во время отработки места первого взрыва, когда примерно через полчаса раздался второй.

Правоохранители получили осколочные ранения – их посекло в области рук и ног. Пострадавших оперативно госпитализировали. По информации правоохранителей, их состояние стабильное, жизни ничего не угрожает.

Второй взрыв, по предварительным данным, был направлен именно на поражение экстренных служб, прибывших на место происшествия. Именно поэтому во время работы правоохранителей всегда предупреждают о риске повторных взрывов и действуют по специальному алгоритму безопасности.

Что известно о теракте в Буче?