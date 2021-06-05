Теракт в Буркина-Фасо: погибли по меньшей мере 100 человек

На севере Буркина-Фасо вооруженные люди атаковали одну из деревень. В Солхане нападавшие сожгли жилые дома и рынок.
Страшный рейд состоялся ночью. Пока что ни одна организации не взяла ответственность за кровавую атаку.
Ранее В Буркина-Фасо группа боевиков расстреляла людей на рынке: по меньшей мере 20 погибших
В стране объявили национальный траур
Еще одна атака произошла в селе Тадарят, что в 150 километрах от Солхана. Погибли 14 человек.
Президент страны Рох Каборе объявил в стране 3-дневный национальный траур. Правоохранители Буркина-Фасо работают в усиленном режиме, разыскивая виновников.Обратите внимание! Это нападение самое большое по числу жертв с 2015 года.
В мае армия страны начала операцию против боевиков
В мае армия страны начала масштабную операцию из-за распространения атак боевиков. Похожая ситуация и в Мали, Чаде и Мавритании. Ранее борьбе с террористами помогали французские военные, однако они прекратили сотрудничество с Мали из-за военного переворота в стране.
Смотрите видео из Буркина-Фасо:
Смотрите на карте, где расположена страна Буркина-Фасо: