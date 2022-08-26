Теракт в Чаплино: в МИД разочарованы отсутствием четкой позиции представительства ООН в Украине

В День Независимости Украины российские военные совершили очередной террористический акт. Они нанесли ракетный удар по Чаплино на Днепропетровщине, унеся жизнь у десятков человек.

Ракетный удар по Чаплино всколыхнул украинцев, а также мир. А все потому, что враг попал в станцию и убил несколько десятков наших граждан.

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Представительство ООН в Украине в очередной раз доказало свою нелепость. Накануне в нем опубликовали заявление, которое фактически приравняло Украину к России в случае атаки по Чаплино. И это изрядно возмутило МИД нашего государства.

В МИД Украины разочарованы отсутствием четкой позиции офиса гуманитарной координаторки ООН в Украине относительно ракетных обстрелов россии по железнодорожной станции в Чаплино 24 августа, в результате которого были убиты двадцать пять гражданских людей, в том числе двое детей,

– подчеркнул Олег Николенко.

Представитель Министерства иностранных дел подчеркнул, что минобороны россии признало, что страна-агрессор совершила это военное преступление. Но, как видим, этого недостаточно, чтобы представительство ООН в Украине не искало виновных как среди россиян, так и среди украинцев.

Николенко отметил, что призывы представительницы ООН выглядят оторванными от реальности. Речь идет об обращении ко "всем сторонам", чтобы они соблюдали международное гуманитарное право. Спикер подчеркнул, что абсолютно неприемлем тот факт, что она попыталась приравнять жертву к агрессору.

Рассчитываем, что структуры ООН, которым мы благодарны за организацию гуманитарного реагирования, смогут воспользоваться присутствием в Украине, чтобы разобраться, какая именно сторона должна придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, бомбя Чаплино и другие украинские города и села.

– подчеркнул он.

Представитель ООН ищет виновных и среди жертв

Фраза о "всех сторонах" принадлежит гуманитарной координатору ООН Дениз Браун. Во время своего заявления она призвала на важность соблюдения обязательств, гарантирующих защиту жителям. И, конечно, говорится как об украинской, так и российской стороне.

Фактически этими словами она решила на одну строчку поставить россиян, ежедневно убивающих украинцев, а также самих украинцев, ставших жертвами врага.

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