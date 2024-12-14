Был взрыв, погиб человек, подозреваемого уже задержали: главное о теракте в Днепре 14 декабря

В Днепре 14 декабря произошел теракт, во время которого сработало самодельное взрывное устройство. В результате этого был погибший, а также пострадавшие, в том числе полицейские.

Подозреваемого в преступлении уже задержали, ему готовятся избрать меру пресечения. Все, что нужно знать о теракте в Днепре 14 декабря – читайте в материале 24 Канала.

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Как произошел теракт в Днепре

В Днепре 14 декабря в 14:45 произошел взрыв возле одного из админзданий в центральном районе города во время воздушной тревоги. В конце концов стало известно, что громкий звук не был связан с военными действиями.

По данным Суспильного, взрыв произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки. Вблизи места происшествия ограничили движение транспорта.

Место теракта в Днепре / Фото Суспильного

Местные телеграм-каналы писали, что, вероятно, возле одной из машин сработало взрывное устройство. На месте происшествия работали: следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, криминалистическая лаборатория и все профильные службы.

Рядом с местом взрыва повреждены авто, повылетали стекла в домах. Перекрыта часть центральных улиц – перекресток улиц Владимира Антоновича и Степана Бандеры и перекресток Степана Бандеры и проспекта Леси Украинки. Там продолжаются следственные действия.

Судя по камерам наблюдения, человек в военной форме идет выбрасывать пластиковую бутылку в урну у входа. Вслед за ним проходят полицейские, один из них держит такую же бутылку. В этот момент и происходит взрыв.

Момент взрыва в Днепре 14 декабря: смотрите видео

Впоследствии глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подтвердил, что взрыв, который произошел в Днепре 14 декабря, был терактом. Это также сообщили и в Нацполиции и СБУ.

Сколько людей погибло и пострадало

По данным Нацполиции, по состоянию на 14 декабря 21:30, в результате происшествия погиб человек. Еще четыре человека получили ранения, среди них были двое полицейских. Один из раненых в тяжелом состоянии.

Всех пострадавших доставили в больницу. За их жизни сейчас борются медики.

Что говорят о теракте очевидцы

Местный житель Ярослав рассказал в комментарии Суспильному о происшествии. По словам мужчины, взрыв прогремел, когда он был вместе с собакой на кухне. Он был очень сильный. Господину Ярославу показалось, что он произошел прямо у него над головой.

Взрыв был похож, даже не совсем как на ракету, что-то такое необычное. Не такой взрыв, к которым привыкли,

– поделился он.

Мужчина обратил внимание на то, что в группах в соцсети ничего не писали.

Что известно о подозреваемом в теракте

В Нацполиции сообщили, что полицейские совместно с работниками СБУ задержали подозреваемого в совершении теракта в Днепре. Как оказалось, мужчина действовал по указаниям спецслужб России.

В результате проведенных оперативных мероприятий, полицейские совместно с СБУ за несколько часов разыскали и задержали его. Им оказался 37-летний местный житель,

– отметили полицейские.

Подозреваемого в теракте в Днепре задержали / Фото СБУ

В отношении подозреваемого, прокуроры отметили, что уже решается вопрос об избрании меры пресечения. Когда вину задержанного докажут в судебном порядке, ему грозит пожизненное заключение.

Сейчас фигуранта доставили в отделение полиции. По месту жительства задержанного продолжаются обыски и проводятся все необходимые следственные действия.

По данным источников "РБК-Украина" в правоохранительных органах, в подрыве взрывчатки подозревают жителя Днепропетровской области Рубена Восканяна.