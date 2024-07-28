Расскажи миру об Еленовке, – в "Азове" обратились к украинцам в день второй годовщины теракта

Российская армия в ночь с 28 на 29 июля 2022 года совершила циничный теракт против украинских военнопленных, в частности защитников "Азовстали", вблизи временно оккупированной Еленовки в Донецкой области. "Азов" обратился к украинцам в день второй годовщины этой трагедии.

Военные призвали граждан рассказать миру правду относительно ужасного преступления, которое совершили россияне два года назад, убив и ранив наших пленных защитников в Еленовке.

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Что сказали в "Азове" на вторую годовщину трагедии в Еленовке

Азовцы призвали присоединяться к почтению памяти жертв российского преступления в Еленовке. Военные попросили привлекать к этому процессу украинскую и международную аудиторию.

В 12 бригаде специального назначения "Азов" напомнили, что в ночь с 28 на 29 июля в 2022 году оккупанты взорвали барак в колонии Еленовки с пленными азовцами. В результате взрыва погибли 54 защитника Мариуполя, еще 130 – получили ранения.

Раненые азовцы выносили тела собратьев. Тех, кого можно было спасти, оккупанты бросали умирать. Еленовка – это преступление против человечности, нарушение всех возможных правил ведения войны и обращения с военнопленными,

– отметили военные.

Азовцы отметили, что Россия опирается на короткую память мирового сообщества, на забвение ее преступлений и собственную пропаганду. Поэтому каждое распространение об этом преступлении важно.

"Чем больше людей узнает о преступлении оккупантов, тем меньше шансов у России избежать наказания", – сказали в "Азове".

К слову, журналисты Associated Press и ООН указали, что результаты расследования теракта в Еленовке показали прямую вину России в этой трагедии. Журналисты отметили, что показания людей, выживших после этого теракта, показывают, что российские охранники проводили подозрительные действия перед взрывом и позже, пытались замести следы.

Офис генпрокурора установил, что Россия применила мощный термобарический гранатомет для нанесения значительного ущерба исправительной колонии в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.

В то же время россияне утверждали, что по Еленовке якобы попали боеприпасом HIMARS. Однако в своем отчете ООН опровергла утверждение оккупантов.

Журналисты также установили преступников, которые издевались над военнопленными украинцами в Еленовке. Расследователям это удалось сделать после общения с пленниками, которых уже вернули, а также с помощью OSINT-технологий.