Омбудсмен считает, что россияне пустят миссию ООН в Еленовку, когда уберут все доказательства

Россияне 29 июля совершили ужасный теракт в колонии во временно оккупированной Еленовке. Они не впустят туда миссию ООН, пока не избавятся от доказательств своего преступления.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, особых ожиданий от миссии нет, ведь после теракта проходит время, и оккупанты убирают доказательства своих военных преступлений.

К теме Следствие назвало вероятное орудие убийства украинских пленных в Еленовке

Россияне пытаются уничтожить все доказательства своей причастности к теракту

Омбудсмен отметил, что сомнений относительно того, что действительно произошло в Еленовке, нет. По анализу имеющихся в публичном доступе фото и видеоматериалов, и украинские, и международные военные эксперты пришли примерно к одному выводу – это была заранее запланированная публичная казнь военнослужащих ВСУ.

Взрыв был внутри, это была не ракета. Потому что, во-первых, прилет ракеты легко проверить по спутнику. Во-вторых, ракета оставляет воронку и осколками разносит помещение внутри. А тут был взрыв снаряда, который дает очень высокую температуру. Потому как тела, которые мы видели, обуглены,

– объяснил Лубинец.

По его словам, после того как стало известно, что произошло, он официально обратился к российской уполномоченной по правам человека татьяне москальковой. Лубинец предложил ей вместе посетить место, чтобы в их присутствии международные эксперты взяли все материалы на экспертизу.

"Также я требовал дать мне возможность пообщаться с ранеными военнослужащими. Кроме того, чтобы российская федерация начала процедуру выдачи тел погибших родственникам. До сих пор никакого ответа на мои предложения я не получил", – добавил омбудсмен.

Лубинец отметил, что, насколько ему известно, пока Международный комитет Красного Креста, несмотря на заявление россии, что она готова предоставить доступ к Еленовке, его не получил. Такая же ситуация и с миссией ООН.

"По моему мнению, это произойдет после того, как они уберут все доказательства этого военного преступления", – подытожил омбудсмен.

Заметьте Теракт против людей без оружия, – защитники "Азовстали" о настоящих намерениях россии в Еленовке

Что известно об убийстве украинских пленников в Еленовке

В минобороны россии 29 июля заявили, что в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. оккупанты традиционно обвинили во всем ВСУ.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии на своей странице в телеграмме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.

В то же время, по словам внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича, массовое убийство пленных в оккупированной Еленовке похоже на подрыв зданий колонии изнутри. Вероятно, это сделали, чтобы скрыть убийства плененных украинцев, которых там содержали.

Кроме этого, Службе безопасности Украины удалось перехватить разговор двух российских оккупантов об этом теракте. Один из них заявил, что российская пропаганда лжет – никакого "обстрела ВСУ" не было, а преступление совершили сами россияне.

Стоит посмотреть – Красный Крест сделал новое заявление о теракте в Еленовке: видео