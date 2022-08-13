Почему не стоит распространять "зраду" о теракте в Еленовке в Украине: объяснение жены "Редиса"

российские бойцы 29 июля совершили теракт в Еленовке. От рук врага тогда погибли несколько десятков украинских военнопленных, в том числе защитники "Азовстали".

Как отметила в интервью 24 каналу Екатерина Прокопенко — супруга защитника "Азовстали" Дениса Прокопенко с позывным "Редис", искать виновных в совершении теракта в Еленовке нужно не в Украине. Эксперты со всего мира уже подтвердили, что обстрел колонии произвели не ВСУ.

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Врагу на руку распространение "зрады"

Прежде всего, она отметила, что в кремле пользуются тем фактом, что в Украине начинают распространять "зраду". Она заметила, что в этом случае, как и у многих других, работает психология обычного живого человека. Речь идет о желании найти виновных в произошедшем. И, конечно, в этой ситуации, как и во многих других, гнилыми помидорами забросают именно власть.

К примеру она привела другое развитие событий. Екатерина Прокопенко предположила, что украинские военные могли погибнуть под руинами "Азовстали". В таком случае, убеждена она, обвиняли бы власть в том, что не отдала приказ покинуть объект.

Жена "Редиса" отметила, что первый успешный обмен подарил надежду . Она верила в то, что скоро состоится следующий. Но здесь следует понимать, что россия – непредсказуемая страна. И обвинить в террористических действиях можно только ее. По словам Екатерины Прокопенко, никто и представить не мог, что перед вторым обменом будет теракт.

кремль навязывает мысли

Невеста пленника защитника "Азовстали" Дмитрия Данилова Анна Науменко отметила преступные действия кремля. Она подчеркнула, что указания обвинять украинские власти идут именно оттуда. И это то, что делать нельзя ни в коем случае.

Враг сейчас делает все возможное для того, чтобы посеять в наши головы уныние и лишить надежды на победу. Она подчеркнула, что если мы будем потреблять и распространять нарративы из россии, то некому будет бороться за защитников "Азовстали".

Жена военнопленного добавила, что важно сохранить государственность. На протяжении восьми лет наши защитники и защитницы отдают свои жизни. И делают они это не для того, чтобы сейчас все сдались и дали врагу то, что он хочет.

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