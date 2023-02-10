Теракт в Иерусалиме: водитель намеренно влетел в автобусную остановку – среди пострадавших есть ребенок

В Иерусалиме произошла жуткая трагедия. Там автомобиль протаранил автобусную остановку. В результате несколько человек пострадали, в том числе дети.

Известно, что по меньшей мере два человека погибли, еще по меньшей мере 5 получили травмы разной степени тяжести.

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Водителя застрелили

По данным издания, среди пострадавших – ребенок, находящийся в критическом состоянии. Согласно информации с места происшествия, водитель-палестинец намеренно врезался в автобусную остановку.

Премьер-министр Израиля Бенджамин Нетаньяху назвал трагедию терактом и пообещал аресты. Полицейским пришлось застрелить водителя.

Президент Исаак Герцог также отреагировал на нападение. Он заявил, что коварный террорист унес жизни маленького мальчика и молодого человека.

Вместе со всем народом Израиля я чувствую боль семей и молюсь за исцеление раненых,

– сказал израильский лидер.

Мэр Иерусалима Моше Лион поблагодарил силы безопасности за их работу в расследовании инцидента, добавив, что сердце болит перед лицом тяжелой картины. Террорист уносит жизни невинных детей и взрослых только потому, что они евреи.

Предыдущие террористические атаки в Израиле

Отметим, что это уже третье нападение в Израиле за последние 2 недели.