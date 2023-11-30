Вышли из авто и начали стрелять: в Иерусалиме неизвестные убили двух человек, семь ранены
Источник:The Times of Israel
Чрезвычайная ситуация произошла на въезде в Иерусалим. По данным местных СМИ, двое террористов расстреляли людей возле автобусной остановки.
30 ноября около 7:40 двое террористов вышли из автомобиля и открыли огонь по людям на въезде в Иерусалим. Полиция ликвидировала обоих нападавших.
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Теракт в Иерусалиме
Сначала израильские СМИ сообщили, что в результате стрельбы погиб один человек, а еще 8 получили ранения, пятеро среди них находились в критическом состоянии. Погибшей оказалась 24-летняя девушка.
Впоследствии стало известно, что количество жертв возросло. В больнице умер 70-летний израильтянин.
Личности нападавших, расстрелявших людей на автобусной остановке на Вейцман-роуд, не называют, но некоторые израильские медиа добавляют, что они из Восточного Иерусалима.
Военный корреспондент опубликовал кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как террористы открывают огонь по мирным жителям на автобусной остановке. Также камера зафиксировала момент, как два солдата, которые были не на службе, а также вооруженный гражданский стреляют в террористов.
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Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, комментируя утренний теракт, заявил, что Израиль "ведет войну на всех фронтах".
Ужасная атака в Иерусалиме напоминает нам, что наши враги – не только нацисты в Газе. Мы будем преследовать и уничтожать их, с Божьей помощью, повсюду,
– написал Смотрич в "Х".
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В США отреагировали
В США уже прокомментировали смертельный инцидент. Так, посол Соединенных штатов в Израиле Джек Лью осудил "отвратительный теракт" в Иерусалиме, назвав его "жестоким".
"Мои мысли с семьями жертв, и я выражаю свои искренние соболезнования всем пострадавшим", – написал он в соцсети "Х".
Израиль до сих пор находится в кровопролитном конфликте с ХАМАС
- Стороны противостояния объявляли перемирие.
- Согласно соглашению, боевики должны были освободить 50 заложников, а Израиль выпустить из тюрем 150 палестинских женщин и несовершеннолетних.
- Режим прекращения огня начал действовать 24 ноября.
- 27 ноября он был продлен с 4 дней до шести. Власти Израиля заявили, что в обмен на каждый дополнительный день перемирия террористы должны освобождать по 10 пленников.
- По состоянию на 30 ноября боевики освободили уже шестую группу заложников.