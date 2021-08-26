Теракты в Кабуле: Байден отменил важную встречу, а Джонсон собрал экстренное заседание

Возле аэропорта Кабула прогремели два взрыва, в результате которых погибли более 40 человек. Поэтому Джо Байден отложил встречу с премьером Израиля, а Джонсон собирает экстренное заседание.

О вероятном теракте правительства стран предупреждали людей. Но все равно известно о более чем сотне пострадавших.

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Байден проводит консультации касательно Афганистана

Израильский журналист Барак Равид в твиттере написал, что Джо Байден отложил встречу с премьером Израиля Нафтали Беннет. Причина в том, что президент США проводит консультации касательно Афганистана.

Белый дом сообщил офису премьер-министра Израиля пока не выходить из отеля на встречу с Байденом, которую планировали начать в 11:30,

– рассказал Равид.

Он заверил, что об этом ему сообщил израильский чиновник. Издание АР написало, что встречу Байден отложил на неопределенное время.

Джонсон собрал экстренное заседание

The Guardian сообщило, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон созвал заседание чрезвычайного правительственного комитета. Это случилось после взрывов в Кабуле. Сам Джонсон в твиттере сообщил, что осуждает "варварский теракт в Кабуле, во время которого погибли афганцы и военнослужащие США". Он также заверил, что Великобритания продолжает прилагать усилия для эвакуации людей.

Генсек НАТО осудил теракт

Я решительно осуждаю ужасный теракт возле аэропорта Кабула. Мои мысли со всеми пострадавшими и их близкими,

– написал Йенс Столтенберг.

Генсек Альянса также заверил, что "приоритетом остается скорейшая эвакуация как можно большего количества людей в безопасное место".

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