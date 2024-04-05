Теракт на Каховской ГЭС: россияне спустя 10 месяцев опубликовали видео первых минут подрыва

5 апреля 2024, 15:19
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Спустя почти 10 месяцев после разрушения Каховской гидроэлектростанции россиянами появились кадры с первыми минутами подрыва.

Кадры опубликовали российские телеграм-каналы 5 апреля. Сообщается, что видео было снято российскими военными.

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Появились кадры первых минут Каховской ГЭС

Телеграм-каналы указывают, что видео сняли оккупанты из 205-й бригады ВС России, которая, как утверждается, и взорвала ГЭС по приказу властей.

На кадрах видно разрушение зданий станции и прорыв воды. Также видно поврежденные от взрыва окна и стены помещений ГЭС.

Также слышно, что те, кто снимали это на видео, смеялись и радовались, пока осуществляется экоцид.

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Подрыв Каховской ГЭС: главное

  • Напомним, что подрыв Каховской ГЭС произошел около 2:50 ночи 6 июня 2023 года.
  • Ранее глава ГУР Кирилл Буданов сказал, что к подрыву Каховской ГЭС причастна 205-я отдельная мотострелковая казачья бригада сухопутных войск российской армии. Именно она тогда контролировала гидроэлектростанцию.
  • По словам Буданова, ориентировочно за час до подрыва дамбы туда приехала группа специального назначения и проверила готовность заминированной дамбы к подрыву. По радиолинии она передала сигнал подразделению, который находился у дамбы и на ней, об эвакуации.
  • В результате экоцида только на подконтрольном Украине правом берегу погибло 32 человека. На оккупированном левом берегу затопления было значительно больше, однако россияне жертв не считали.

 

Автор: Анастасія Кушпіт