Что россияне могут взорвать на ЗАЭС: политолог предположил действия врага на станции

Россияне продолжают использовать ядерный шантаж и угрожать подрывом ЗАЭС. Однако подрыв блоков Запорожской АЭС будет непростой задачей из-за модернизации станции. Однако у оккупантов есть и другой вариант, не менее опасный.

Чем дальше продвигаются ВСУ на Запорожском направлении, тем напряженнее становится ситуация на ЗАЭС. Россияне могут совершить катастрофу перед своим бегством со станции. Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.

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К сожалению, нельзя исключать, что Россия все же готовится совершить теракт на Запорожской АЭС. Однако взорвать блоки довольно сложно. Поскольку после крушения на АЭС в Фукусиме, ЗАЭС модернизировали и усилили защиту.

Скорее всего, они могут сделать, потому что это легко – взорвать дамбу и опустошить пруд, на котором работает охлаждение станции. Это очень плохо, станцию придется "глушить". Перед уходом они такое могут сделать,

– отметил Кирилл Сазонов.

Сможет ли Украина уволить ЗАЭС к теракту

Неизвестно, смогли ли Вооруженные Силы Украины восстановить контроль станцию перед тем, как россияне захотят ее взорвать. Это вопрос, которым занимается Генштаб и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Но, по мнению военнослужащего, способ это сделать все-таки есть.

"Самое логично их брать в кольцо, чтобы принудить их к жесту доброй воли. И они оттуда вынужденно уходили. В конце концов, мы однозначно мы ее уволим", – подчеркнул военный.

Отметим, что недавно в ГУР сообщили, что до 5 июля оккупанты советуют работникам ЗАЭС покинуть территорию станции. Есть предположение, что совершить теракт оккупанты планируют примерно в это время.

Они понимают, что мы наступаем. На Запорожском направлении наступление достаточно активно, там работает несколько бригад спецназа и ССО. То есть, они без тяжелой техники могут прийти и занять населенный пункт. Поэтому россияне готовятся отступать и убегать,

– подчеркнул Сазонов.

Российские военные понимают, что Украина вскоре вернет контроль над оккупированными территориями Запорожья.

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