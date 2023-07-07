Украине удалось вернуть тела защитников, погибших в Оленовке

Почти год назад россияне совершили жуткий теракт. Они подорвали исправительную колонию в Еленовке, где находились в плену наши защитники. И только теперь Украине удалось вернуть их тела.

Проинформировал об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. О возвращении тел убитых в Еленовке защитников, он рассказал во время Всеукраинского правозащитного форума, передает 24 Канал.

Читайте также Корчились от боли и кричали, – врач поделился жуткими подробностями теракта в Еленовке.

Сейчас проводят анализ ДНК

Тела погибших в Еленовке удалось вернуть. В настоящее время проходит анализ ДНК, родные соответствующими органами информированы,

– объяснил Лубинец.

По словам омбудсмена, он предлагал российской уполномоченной по правам человека Татьяне Москалевой после теракта в Еленовке допустить международных экспертов. Чтобы они провели осмотр колонии.

Я предлагал Москальковой, чтобы вместе с ними на место взрыва в Еленовской колонии прибыли эксперты из разных стран, часть которых должна была пригласить Россия, а часть – Украина. Они берут одинаковый материал для экспертизы: земля, какие металлические вещи, какие-то части этого помещения. Затем мы прозрачно показываем, какие экспертизы кто наработал,

– добавил Лубинец.

Омбудсмен отметил, что российская сторона поначалу на это согласилась. После этого появилась информация, что оккупанты взялись срочно убирать барак, в котором удерживали наших защитников, и который россияне подорвали. Там они вроде бы взялись что-то упорядочивать и проводить так называемые "ремонтные работы".

"Я публично сказал, что они делают все, чтобы скрыть следы преступления. Никого так и не допустили", – сказал омбудсмен.

Миссию ООН не интересовали доказательства от Украины

Теракт в Еленовке произошел 29 июля 2022 года на ночь. Россияне устроили взрыв в бараке в исправительной колонии в Еленовке. Там враг удерживал украинских военных. По имеющейся информации, в результате подрыва погибли по меньшей мере 50 защитников "Азовстали".

Лубинец также рассказал о работе Миссии ООН по установлению фактов о теракте. По его словам, она так и не согласилась знакомиться с материалами по взрыву в колонии, предоставленными Украиной.

Миссию закрыли, а я с ними даже не встретился. На мой взгляд, не встретился из-за их нежелания реально чем заниматься,

– подчеркнул омбудсмен.

Причем он не раз пытался встретиться с участниками миссии как онлайн, так и офлайн. Сама же она работала 5 месяцев. Более того, Лубинец был готов ехать в Нью-Йорк, чтобы предоставить материалы от украинской стороны. Речь идет об экспертном анализе фото, видеоматериалов, которые выкладывали в сеть сами россияне.

На наш взгляд, по мнению экспертов, не только принимавших в этом участие украинских, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру,

– добавил он.

Дмитрий Лубинец отметил, что во время теракта в Еленовке погибли именно военнопленные. Их официальный статус подтвердил Международный комитет Красного Креста. Несмотря на это, миссию все равно почему-то закрыли.

"Об этом сообщил спикер Гутерреша на пресс-конференции, и на прямой вопрос журналистов: Вы приняли решение закрыть эту миссию из-за того, что Россия не допустила представителей миссии к Еленовке? Ответ был: "Мы это не комментируем", – подчеркнул Лубинец.

Собственно, сам Гутерреш заявил, что Миссию расформировали из-за того, что ее эксперты не могут попасть на место жуткого теракта в Еленовке.