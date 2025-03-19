В Днепропетровской области мужчина по заказу России планировал взорвать наряд полиции

Служба безопасности Украины предупредила еще один подрыв наряда полиции в Днепропетровской области. полицейские должны были прибыть по фейковому вызову, а завербованный российскими спеслужбами мужчина имел задание взорвать их с помощью взрывчатки. К счастью, воплотить его планы в жизнь не удалось.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины и Офис Генерального прокурора.

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Российские спецслужбы планировали осуществить теракт в Днепропетровской области

Сотрудники СБУ в конце декабря 2024 года в Павлограде задержали мужчину, когда он закладывал взрывчатку в заброшенном здании. После этого он сообщил полиции, что якобы заметил там мертвого человека. У коллаборанта был замысел взорвать взрывчатку, когда правоохранители зайдут в помещение.

Известно, что россияне завербовали 25-летнего безработного мужчину из Павлоградского района. Кураторов он нашел через телеграм-канал по поиску "легких денег".

Позже мужчина сделал взрывчатку, оборудовав его двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением. Он пришел к месту запланированного теракта и спрятал взрывчатку среди мусора. Для записи теракта он разместил вблизи взрывчатки видеокамеру с удаленным доступом.

Награду за выполненное задание кураторы должны были отправить на собственный криптокошелек мужчины.

Правоохранители задержали мужчину, который планировал совершить теракт в Павлограде / Фото СБУ и Офиса Генерального прокурора

Российского коллаборациониста задержали и вручили ему подозрение в покушении на совершение теракта. Сейчас мужчину взяли под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Во время обысков у него изъяли средства детонации, компоненты взрывчатки, мобильный телефон и сим-карты.

Ранее СБУ задержала 28-летнюю женщину из Харькова, которая причастна к теракту в Харьковской области, который произошел в феврале. Тогда на месте преступления погибли 15-летний парень и украинский военный. Женщина нашла парня, который под видом курьера, принес взрывчатку в воинскую часть. После этого подрыва злоумышленница в сотрудничестве с Россией готовила второй теракт.