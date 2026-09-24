Готовил теракт в час пик: СБУ задержала агента России, который заложил взрывчатку в Ровно

Служба безопасности Украины предотвратила теракт в центре Ровно, задержав российского агента при попытке к бегству. Злоумышленник заложил самодельное взрывное устройство рядом с государственным учреждением и планировал взрыв в час пик.

Как сообщает СБУ, задержанным оказался курьер службы доставки, которого российские спецслужбы завербовали через телеграм-каналы, предлагающие "легкий заработок".

Детали подготовки теракта

По данным следствия, под предлогом выполнения рабочих заказов фигурант объезжал город на мопеде и скрытно фиксировал на камеру смартфона государственные объекты.

Впоследствии российский куратор передал агенту координаты замаскированного тайника, из которого вот изъял готовое самодельное взрывное устройство дистанционного действия.

Далее злоумышленник заложил взрывчатку в мусорный бак возле одного из административных зданий в центре Ровно и отчитался об этом врагу через мессенджер.

В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать взрывчатку в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения. Так враг надеялся расшатать общественно-политическую обстановку в приграничном регионе Украины,

– отметили в Службе безопасности.

Сотрудники контрразведки вовремя раскрыли планы врага и задержали фигуранта, когда тот пытался скрыться с места преступления. Заложенное устройство обезвредили.

В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон с доказательствами разведывательно-диверсионной деятельности и контактами с представителем спецслужбы страны-агрессора.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по факту завершенного покушения на совершение террористического акта.

Суд поместил подозреваемого под стражу без права на залог. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Напомним, в Киеве СБУ задержала агентку ФСБ, которая планировала убийство возле спортивного клуба. Киллерша готовила покушение на российского оппозиционера и ветерана войны.