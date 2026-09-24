Як повідомляє СБУ, затриманим виявився кур'єр сервісу доставки, якого російські спецслужби завербували через Телеграм-канали з пошуку "легкого заробітку".

Деталі підготовки теракту

За даними слідства, під приводом виконання робочих замовлень фігурант об'їжджав місто на мопеді та приховано фіксував на камеру смартфона державні об'єкти.

Згодом російський куратор передав агенту координати замаскованого схрону, з якого той вилучив готовий саморобний вибуховий пристрій дистанційної дії.

Далі зловмисник заклав вибухівку у сміттєвий бак біля однієї з адмінбудівель у центрі Рівного та прозвітував про це ворогу через месенджер.

Надалі рашисти планували дистанційно активувати вибухівку у годину пік, щоб спричинити максимальну кількість жертв серед цивільного населення. У такий спосіб ворог сподівався розхитати суспільно-політичну обстановку у прикордонному регіоні України,

- зазначили в Службі безпеки.

Співробітники контррозвідки викрили ворожі плани вчасно і схопили фігуранта, коли той намагався втекти з місця злочину. Закладений пристрій знешкодили.

Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності та контактами з представником спецслужби країни-агресора.

Наразі зловмиснику повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на вчинення терористичного акту.

Суд відправив підозрюваного під варту без права на заставу. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій як державна зрада.

Нагадаємо, у Києві СБУ затримала агентку ФСБ, яка планувала вбивство біля спортивного клубу. Кілерка готувала замах на російського опозиціонера та ветерана війни.