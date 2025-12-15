Каждый мечтал бы о таком сыне: мать подозреваемого в стрельбе в Сиднее вспомнила последний разговор

Мать парня, который совершил вооруженное нападение на пляже Бонди в Сиднее отрицает причастность сына. Женщина утверждает, что Навид Акрам никогда не держал в руках оружия и рассказывает о последнем разговоре с ним перед трагедией.

О чем в последний раз говорил нападающий с матерью?

Верена Акрам, мать 24-летнего Навида Акрама, подозреваемого в совместном со своим отцом вооруженном нападении на пляже Бонди в Сиднее, где погибло 16 человек, отрицает причастность сына к преступлению.

По ее словам, Навид Акрам никогда не держал в руках оружие и не имел никакого отношения к терроризму. А за несколько часов перед стрельбой парень звонил ей и рассказывал, чем занимался в течение дня и какие планы еще имеет.

Он позвонил мне и сказал: "Мама, я только что поплавал. Я занимался дайвингом. Мы сейчас поедим и останемся дома, потому что очень жарко",

– цитирует его мать.

Верена Акрам отметила, что не узнает сына на фотографии стрелка с места нападения. Также женщина рассказала, что парень работал каменщиком, однако два месяца назад остался без работы из-за банкротства компании. В школьные годы Навид имел много друзей, но был не слишком общительным. Он увлекался рыбалкой, подводным плаванием, плаванием и физическими упражнениями.

"У него нет огнестрельного оружия. Он даже не выходит на улицу. Он не общается с друзьями. Он не пьет, не курит, не ходит в плохие места, он ходит на работу, он возвращается домой, он ходит на тренировки, и все", – сказала женщина, добавив в конце, что каждый хотел бы иметь такого сына как Навид.

