Очередной теракт в Сомали: погибли по меньшей мере 7 человек и сам террорист-смертник

Террорист-смертник в городе Висил, что в Сомали, заминировал авто. В результате действий погибли по меньшей мере 7 человек. Среди них – 2 солдата.

Известно также, что еще несколько человек получили ранения. Министр информации штата Галмудуг Ахмед Шир Фалагл рассказал, что Висил атаковали боевики "Аль-Шабаб".

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Взрывное устройство было самодельное

Свидетели отметили, что боевики взорвали самодельное взрывное устройство на автомобиле. Это случилось возле лагеря безопасности. Там также произошла стрельба.

Боевики "Аш-Шабааб" сообщали о том, что убили 34 солдата национальной армии Сомали. Однако Фалагл заверил, что это неправда. Он подчеркнул, что боевики обычно завышают количество жертв.

В то же время из неофициальных источников известно, что потерь с обеих сторон больше, чем сообщили официально.

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