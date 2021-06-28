Відомо також, що ще кілька осіб отримали поранення. Міністр інформації штату Галмудуг Ахмед Шир Фалагл розповів, що Вісіл атакували бойовики "Аль-Шабаб".

До теми Поліцейські Італії запобігли теракту на базі НАТО

Вибуховий пристрій був саморобний

Свідки зазначили, що бойовики підірвали саморобний вибуховий пристрій на автомобілі. Це трапилось біля табору безпеки. Там також відбулась стрілянина.

Бойовики "Аш-Шабааб" повідомляли про те, що вбили 34 солдатів національної армії Сомалі. Однак Фалагл запевнив, що це неправда. Він наголосив, що бойовики зазвичай завищують кількість жертв.

Водночас з неофіційних джерел відомо, що втрат з обох сторін більше, ніж повідомили офіційно.

Теракти у Сомалі: коротко