Теракт у телеканала "Эспрессо", в котором пострадал Мосийчук: завершили досудебное расследование

В октябре 2017 года возле телеканала "Эспрессо" раздался взрыв. Погибли прохожий и охранник экс-нардепа Игоря Мосийчука. Сам политик был травмирован. В Офисе генпрокурора отчитались о завершении досудебного расследования.

Специальное досудебное расследование проводилось в отношении 2 человек. Их подозревают в организации и совершении теракта возле телеканала "Эспрессо": жертвами стали два человека, а пострадали – трое.

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Что инкриминировали подозреваемым:

посягательство на жизнь государственного деятеля,

совершение террористического акта,

незаконное обращение с оружием,

боевыми припасами или взрывчатыми веществами,

незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство

Как установило следствие, подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия. Его мощность составила 450 г тротила. Взрывчатку спрятали в мопеде, оставленном у входа на телеканал.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства,

– объяснили прокуроры.

Охранник Мосийчука и случайный прохожий получили смертельные ранения.

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Что известно о подозреваемых:

Это – граждане Украины, один из них – уроженец Азербайджана.

Они покушались именно на Мосийчука.

После теракта один из подозреваемых уехал через Беларусь в Россию.

Другой – бежал в оккупированный Крым.

Оба объявлены в розыск.

Правоохранители установили личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт в отношении которого уже в суде.