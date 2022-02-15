Теракт у телеканала "Эспрессо", в котором пострадал Мосийчук: завершили досудебное расследование

15 февраля 2022 , 13:28
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Источник:

Офис генпрокурора

В октябре 2017 года возле телеканала "Эспрессо" раздался взрыв. Погибли прохожий и охранник экс-нардепа Игоря Мосийчука. Сам политик был травмирован. В Офисе генпрокурора отчитались о завершении досудебного расследования.

Специальное досудебное расследование проводилось в отношении 2 человек. Их подозревают в организации и совершении теракта возле телеканала "Эспрессо": жертвами стали два человека, а пострадали – трое.

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Что инкриминировали подозреваемым:

  • посягательство на жизнь государственного деятеля,
  • совершение террористического акта,
  • незаконное обращение с оружием,
  • боевыми припасами или взрывчатыми веществами,
  • незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство

Как установило следствие, подозреваемые использовали самодельное радиоуправляемое взрывное устройство направленного действия. Его мощность составила 450 г тротила. Взрывчатку спрятали в мопеде, оставленном у входа на телеканал.

В результате взрыва народный депутат, политолог и случайный прохожий получили ранения от поражения металлическими шариками, использованными при изготовлении самодельного взрывного устройства,
– объяснили прокуроры.

Охранник Мосийчука и случайный прохожий получили смертельные ранения.

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Что известно о подозреваемых:

  • Это – граждане Украины, один из них – уроженец Азербайджана.
  • Они покушались именно на Мосийчука.
  • После теракта один из подозреваемых уехал через Беларусь в Россию.
  • Другой – бежал в оккупированный Крым.
  • Оба объявлены в розыск.

Правоохранители установили личность пособника, оказывавшего непосредственную помощь в изготовлении взрывного устройства. Это житель Киева, обвинительный акт в отношении которого уже в суде.

Как проходило следствие


В Офисе генпрокурора подчеркнули, что в рамках досудебного расследования допрошены более 800 свидетелей, проработаны видеозаписи из 112 камер наблюдения, проанализированы телефонные трафики более 10 000 абонентов мобильной связи, проведено 25 судебных экспертиз.
Автор: Ірина Пундор