Путин на встрече с "матерями Беслана" говорил об Украине и забыл о количестве жертв теракта

В Северной Осетии в городе Беслан почти 20 лет назад на территории школы произошел теракт, в результате которого погибли сотни людей. Накануне трагедии Владимир Путин решил провести встречу с представителями организации "Матери Беслана", впрочем, там он рассказывал не о расследовании дела 2004 года, а о неонацистах в Украине.

В частности, российский диктатор начал рассказывать о боях в Курской области. Кроме того, он даже ошибся с числом убитых детей во время теракта.

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Путин не знает о ходе расследования теракта в Беслане

По официальным данным, во время нападения на школу в Беслане погибли 186 детей. Путин же заявил лишь о 136.

Мы встречаемся накануне большой трагедии, которая унесла жизни 334 человек, в том числе 136 детей,

– сказал диктатор.

Справочно. 1 сентября 2004 года во время школьной линейки в одной из школ Беслана было взято в заложники более 1100 человек, большинство из которых были дети. Террористы были членами группировки "Риядус Салихин". Переговоры с ними провалились. После этого начался штурм школы с применением огнеметов, гранатометов и тяжелой военной техники. Это продолжалось до 3 сентября.



Точное количество жертв неизвестно, потому что российские власти скрывали детали расследования, а родные некоторых заложников месяцами не знали об их судьбе.

На встрече матери погибших детей спросили российского президента о ходе расследования теракта. Он же ответил, что не в курсе деталей. По данным некоторых росСМИ, женщины даже напомнили Путину о его обещании, данное в 2005 году, предоставить им "всю правду" о трагедии.

Путин порекомендовал обратиться к главе следственного комитета России Бастрыкину, чтобы тот "проконтролировал" расследование. При этом "Матери Беслана" считают, что оно проводится формально и без учета фактов, которые выяснили в ходе судебных процессов.

К слову, в 2017 году Страсбургский суд удовлетворил жалобу родственников жертв теракта и потребовал признания властями России ответственности за его непредотвращение. Тогда российские власти обвинили в нарушении права на жизнь жертв теракта и его неэффективном расследовании.

В результате этого и последующих решений суд обязал российские власти выплатить заявителям компенсации на сумму более 3 млн евро. Российские власти пытались обжаловать это решение, но безуспешно.

Путин обвинил в теракте иностранные государства

Владимир Путин решил обвинить в теракте в Беслане иностранные государства.

Мы хорошо знаем, что из-за рубежа пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и моральную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную,

– сказал он.

После этого Путин внезапно вспомнил о "прорыве" границы в Курскую область и о "врагах", которые пытаются "раскачать страну".

"Так, как мы боролись с террористами, нам сегодня приходится бороться с теми, кто совершает преступления в Курской области, или на Донбассе. Но так же, как в борьбе с терроризмом мы достигли своей цели, мы достигнем этой цели и на этом направлении борьбы с неонацизмом и, безусловно, накажем преступников", – цинично заявил российский диктатор.