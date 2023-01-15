Они на собственной шкуре должны убедиться, что такое война, – жительница Днепра о россиянах
Источник:Ян Доброносов
Оккупанты еще раз доказали, что их страна – террорист. После того как вражеская ракета попала в жилой дом в Днепре, россияне начали радоваться смертям украинцев и отмечали, что это была работа украинской ПВО.
Женщина из Днепра рассказала, что квартира ее 95-летней мамы размещалась в подъезде, который разрушила российская ракета. Владелицу квартиры чудом удалось спасти.
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Чего желают жители Днепра россиянам
Днепрянка рассказала, что ее мать, ветеранка Второй мировой войны, должна снова жить под постоянными обстрелами. Сейчас она находится дома у дочери, ведь ее квартиру россияне уничтожили.
Я хочу, чтобы они (россияне – 24 Канал) на собственной шкуре почувствовали, что такое война, что такое разруха и что мы чувствуем, когда видим свои здания в таком состоянии,
– отметила женщина.
Она добавила, что это единственный вариант открыть глаза для жителей России.
Мнения днепрян о россиянах: смотрите видео
Украинцы никогда не забудут "русский мир"
Житель Днепра сказал, что "русский мир" пришел в Украину и может гордиться тем, что сделал. Он подчеркнул, что украинцы никогда им не простят эти преступления.
"Высокоточным оружием ударили по жилому дому. Пусть гордятся этим", – сказал днепрянин.
Он пожелал, чтобы все военные преступления россиянам вернулись бумерангом.
Теракт в Днепре: последние новости
- Утром 15 января вблизи места ракетного удара расположили палатку Красного Креста. Волонтеры кормят пострадавших, спасателей, полицию, коммунальщиков.
- Также в городе действуют точки сбора одежды для пострадавших. В Пункт несокрушимости в "Штурме" приносят помощь для жителей дома, волонтеры сортируют вещи. Отмечают, что нужны одеяла, теплая одежда, одноразовая посуда.
- Все больницы, где находятся пострадавшие, снабжены лекарствами и всем необходимым для оказания неотложной помощи, отметил он.
- Во время очередной минуты тишины около часа ночи 15 января спасатели услышали голос женщины и продолжили разбирать руины. Около 11:30 женщину чудом удалось достать и передать медикам. Сейчас врачи борются за ее жизнь.