Они на собственной шкуре должны убедиться, что такое война, – жительница Днепра о россиянах

Оккупанты еще раз доказали, что их страна – террорист. После того как вражеская ракета попала в жилой дом в Днепре, россияне начали радоваться смертям украинцев и отмечали, что это была работа украинской ПВО.

Женщина из Днепра рассказала, что квартира ее 95-летней мамы размещалась в подъезде, который разрушила российская ракета. Владелицу квартиры чудом удалось спасти.

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Чего желают жители Днепра россиянам

Днепрянка рассказала, что ее мать, ветеранка Второй мировой войны, должна снова жить под постоянными обстрелами. Сейчас она находится дома у дочери, ведь ее квартиру россияне уничтожили.

Я хочу, чтобы они (россияне – 24 Канал) на собственной шкуре почувствовали, что такое война, что такое разруха и что мы чувствуем, когда видим свои здания в таком состоянии,

– отметила женщина.

Она добавила, что это единственный вариант открыть глаза для жителей России.

Мнения днепрян о россиянах: смотрите видео

Украинцы никогда не забудут "русский мир"

Житель Днепра сказал, что "русский мир" пришел в Украину и может гордиться тем, что сделал. Он подчеркнул, что украинцы никогда им не простят эти преступления.

"Высокоточным оружием ударили по жилому дому. Пусть гордятся этим", – сказал днепрянин.

Он пожелал, чтобы все военные преступления россиянам вернулись бумерангом.

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