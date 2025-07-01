"Ты не можешь быть уже живым": интервью азовца "Крафта", который пережил теракт в колонии Еленовки

"Вокруг все было как марево – пахло дымом и сгоревшими телами, которые были вплавлены в кровати", – так вспоминает одну из самых страшных ночей в жизни боец "Азова" с позывным "Крафт".

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года Россия совершила теракт и взорвала в бараке в Еленовке 193 украинских военнопленных. 53 из них – погибли.

"Крафту", которому на тот момент было 22 года, без преувеличения повезло выжить со сложным ранением. Когда через несколько часов после подрыва его доставили в больницу, даже медики удивлялись, что он еще жив.

В сентябре 2022 года азовца обменяли, и он вернулся в Украину. Еще через несколько месяцев – стал в строй. О боях за Мариуполь и выходе в плен, кровавом теракте в Еленовке, ранении, лечении и мотивации вернуться на службу – читайте в эксклюзивном интервью "Крафта" 24 Каналу.

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"Понимали, что выживут не все": о службе в "Азове" и боях за Мариуполь

Как вы попали в "Азов" – когда пришли служить и как развивалась ваша карьера там?

Я в 2020 году пришел в "Азов", который был полком и базировался в Мариуполе. В то время я был студентом и учился на технической специальности. И вот когда надо было идти на военную кафедру, я понимал, что это фигня и я не видел смысла, чтобы меня там учил какой-то майор, который никогда в жизни войны не видел.

Поэтому я сказал родителям, что подписываю контракт на 3 года, иду в "Азов", где буду в нормальном коллективе и где меня всему научат.

Так в 20-м году за месяц прошел базовый курс боевой подготовки и стал простым пехотинцем. Впоследствии, когда у меня ротным был "Пугач" (Богдан "Пугач" Гришенков, действующий командир бригады "Азов" – 24 Канал), он узнал, что я умею паять, потому что как раз учился на телекоммуникациях и радиотехнике. И сказал, что давно хотел, чтобы у нас в роте кто-то занимался FPV-дронами. Кстати, мы в "Азове" имели fpv еще в 2021 году, но в то время они были очень дорогие и мы их использовали для разведки, цепляя на дроны камеры GoPro.

"Крафт" был оператором дронов в "Азове" / Фото бригады

Полномасштабное вторжение вы встретили на службе?

Так, в то время я был оператором БПЛА. Хотя в Мариуполе большую часть времени работал как пехотинец. Просто когда надо было кого-то, кто умеет летать дроном, то меня дергали, я выполнял определенную работу и обратно возвращался к пехотным делам.

В пехоте я прошел все – от командира группы до командования подразделением, а это было почти на целом направлении где-то до 8-ми километров. Я тогда как раз получил ранение и сидел на командном пункте, в основном ночью, и пока другие отдыхали, я планировал бои или руководил ими. Потом, когда начал ходить и немного выздоровел, снова занимался диверсионно-штурмовыми задачами: это когда надо было что-то заминировать, где-то кого-то выбить с позиций, зайти на новые или просто принести ребятам на позиции еду, воду, боеприпасы.

Как вы получили ранения?

Вообще у меня было очень много ранений, но большинство из них были незначительными. А вот основное, которое меня на 2 недели вывело наполовину из строя, я получил, когда противник прорывал линию обороны. Нас тогда вызвали противотанковой группой, из 6 человек, потому что ездил российский танк и уже бегала вражеская пехота. Тогда мы попали в засаду, дали нормальный бой, но все были легкие 300.

У меня тогда позалетало множество мелких осколков от ГП-25 (подствольный гранатомет – 24 Канал), которым нас обстреливал противник. И вот один неудобный осколок попал мне прямо в подъем стопы, поэтому моя нога полностью не разгибалась и не сгибалась. И когда я приехал на Железяку (госпиталь на "Азовстали" – 24 Канал), мне сказали, что не видят в ноге осколка. Ну и атмосфера на Железяке была ужасная, поэтому я попал на командный пункт.

Что лично для вас было самым тяжелым во время того, когда вы были еще в Мариуполе, в осаде на "Азовстали"?

Тяжелее всего было, когда кто-то из собратьев получал ранения или погибал, а я понимал, что ничем не могу помочь. Даже не всегда можно было забрать тело. И был период, когда начались большие потери, то мы с ребятами были немного демотивированы. Но командиры нам очень помогли и поставили обратно в строй. И мы понимали, что, скорее всего, не все выживут, но нужно биться и идти до конца, как говорил "Редис". Поэтому мы, в принципе, так до конца и "движевали" в Мариуполе.

"Это был единственный вариант": о приказе выйти в плен и спасении раненых

А когда вы узнали о приказе на выход в плен? И допускали ли для себя такие варианты ранее, что можете оказаться в российском плену?

Где-то вечером 14 или 15 мая пришел командир батальона "Сухарь" и сказал, что единственный вариант, как мы можем помочь нашим раненым, которых на тот момент было около 600, это выход в плен. Варианта, что мы отдаем их, им оказывают какую-то помощь и передают украинской стороне, а мы остаемся дальше воевать, не было. Россияне даже не рассматривали такого.

Тогда было очень много разных мыслей, потому что варианта сдаваться в плен во время боев в Мариуполе я даже не рассматривал. Я с самого начала понимал, что это не мой вариант, потому что по опыту других уже знал, что такое попасть в российский плен. И в бою никто из азовцев попадать в плен не хотел.

Но в мае комбат нам сказал, что при выходе в плен будут соблюдены гарантии от ООН, Красного Креста, то есть что все будет более-менее цивильно. Да и мы начитались тех Женевских конвенций..

Вы верили на тот момент, что все гарантии в отношении вас будут соблюдены российской стороной?

На тот момент мы все просто были настолько уставшие, что единственное, что оставалось безусловным, это вера словам "Редиса", поэтому мы просто выполняли приказы. Он сказал, мы делали.

Хотя, у меня был рюкзак, который я носил с собой весь период Мариуполя, на случай, если надо будет прорываться в сторону Запорожья. А в рюкзаке было очень много вкусняшек, которые мы с ребятами просто в последние дни доедали уже.

А вы для себя рассматривали такой вариант, что возможно придется прорываться в сторону Запорожья?

Да, если бы был приказ, что вот ребята, такая-то ситуация, у вас есть варианты или одно, или другое. Но варианта выхода в сторону Запорожья после приказа на выход в плен не было и я его уже не рассматривал.

Вы выходили из "Азовстали" в последний день, да?

Да, я выходил 20 мая вместе с командованием батальона и с командованием на тот момент еще полка.

Азовец "Крафт" на службе / Фото бригады

Каким был ваш выход тогда – со стороны россиян было более-менее все цивилизованно, когда они принимали вас?

Из-за того, что сразу при выходе нас снимали достаточно много камер, все было более-менее нормально. Единственное, что мне не понравилось, что при обыске все зависело от того, на какого россиянина, узбека или кавказца ты попадешь, насколько он адекватный и что из вещей тебе оставит. У меня на том этапе просто так забрали часть вещей. Хотели даже забрать часы, обычные M-Tac за 800 гривен. Но я не собирался их отдавать и просто выбросил с моста. Думаю, это их разозлило, поэтому у меня еще какую-то часть вещей забрали.

А еще у нас с ребятами позабирали аптечки, где были обычные лекарства.

И вот пока были камеры, все было нормально. Когда мы сели в автобусы – тоже еще более-менее. А потом, когда нас сопровождали в колонию, то снова забирали ценные вещи, искали по автобусу ребят-разведчиков, снайперов или танкистов, потому что им пропагандой вливали, что это мы уничтожили Мариуполь, Драмтеатр и так далее.

"Думали, что будет обмен или этап в Россию": о колонии в Еленовке и бараке 200

Тогда вы сразу попали в Еленовку? И какие у вас были первые впечатления от колонии?

Приехали мы туда вечером 20 мая. Опять был обыск, забирали какие-то личные вещи, даже зубную щетку забрали. Хотели и спальник забрать, говорили, что "он тебе здесь не нужен, будешь спать на кровати". Но я сказал, что он не будет мешать мне спать даже на кровати. Поэтому спальник и каремат мне оставили.

В ваших предыдущих интервью я читала, что в Еленовке вы как раз таки спали на улице в спальнике и на каремате, да?

Я почти все время спал на улице, потому что помещения и бараки были очень маленькие. Как только мы заехали, ребята, которые попали туда в первые дни, рассказали, что в помещении душно и вообще нет мест, где спать. Первые ярусы кроватей были заняты ранеными, а остальные спали тупо где было место.

А между бараками была зона для прогулок, довольно большая, где росли деревья и была тень. И я спал там на траве все время до переселения на промзону, в барак 200.

Как и когда вас перевели в барак 200?

Это произошло за несколько дней до теракта. Где-то за неделю до того россияне начали ходить по баракам и собирать какие-то списки, проверять их. Для нас это не было что-то новое, потому что ребят постоянно группами забирали то на Донецкое СИЗО, то еще куда-то.

А еще в то время их очень сильно возмутило, что после первого обмена в июне 2022 года, они отдавали наших ребят как военнопленных, а мы, с украинской стороны, отдали им по факту военных преступников, против которых были дела. Поэтому потом к нам в Еленовку загнали следственный комитет, и он с 9 утра до 6 вечера только тем и занимался, что лепил на нас дела. Их выдумывали из головы – кто-то якобы какое-то здание уничтожил, кто-то какую-то бабку убил и так далее. Те дела тянули до суда, даже очевидцев понаходили, которые, вероятно, за пачку гречки или какие-то деньги говорили, что все видели.

А вам тогда какое-то дело тоже шили?

На первом допросе, который у меня был с ФСБшником, я ему был не интересен, потому что по документам проходил как старший пулеметчик бронеавтомобиля. А автомобиль, за которым я был записан, был уничтожен в Калиновке еще 4 марта. Так что на допросе я сказал, что с того момента контужен и единственный, кто выжил после того, как танк якобы попал в мою бронемашину. Так и отмазался тогда, и дело мне никакое не пришили.

Но после теракта, когда я лежал в больнице, ко мне приходили чеченцы и искали меня по фото. Правда, тогда я сам на себя не был похож и это меня спасло, от чего не знаю, но от чего-то точно.

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Вы упомянули о теракте. Перед тем, как вас переводили в барак 200, были ли ощущения или подозрения, что что-то не так, что россияне могут что-то сделать и не просто так собирают туда азовцев из разных бараков?

У нас тогда были две основные версии – обмен или этап куда-то в Россию. Потому что, действительно, собирали очень разных военных – артиллеристов, минометчиков, обычных пехотинцев, инструкторов, была и часть командования – "Лемко", "Пугач", "Смерч" и другие. То есть никакой четкой закономерности, которая была до того, в этот раз не было.

А еще выглядело все так, что жить мы в том бараке будем временно. Например, там стояла одна или две 1000-литровых бочки с водой, но крана к ним не было. Поэтому мы сами придумывали, как оттуда черпать воду, чтобы помыть руки или сходить в душ. На 200 человек было два туалета на улице, а ямы для них выкопаны так, будто мы там реально на неделю. Мы думали, что этот барак – какой-то перевалочный пункт, где всех согнали.

Кстати, начальник колонии сказал, что нас переселили, чтобы улучшить жилищные условия в других бараках. Но мы в это не поверили, потому что зачем было собирать по 30, 40, 50, 70 человек из разных помещений, если можно было выселить 200 человек из одного барака, отремонтировать его и поселить обратно?

Замечали ли вы что-то странное перед терактом? И можете рассказать о дроне, который видели тогда над бараком?

Сначала была ситуация, когда пришел электрик и якобы делал дополнительное освещение внутри барака, а нас всех в то время выгнали на улицу. Так мы и ждали, пока поставят какие-то три дополнительных фонарика и вдоль периметра натянут дополнительную колючую проволоку.

А вечером, это было где-то час 20 – 21, я вышел на улицу умыться перед сном и начал короткий разговор со своим собратом "Августом". Тогда поднял голову и увидел, что над нами что-то летит. Я видел, как оно мерцало красным и зеленым светом, поэтому как оператор дронов понял, что это Mavic или какой-то аналог. И я такой говорю: "Ребята, смотрите, тут что-то летит". Мы подняли голову, посмотрели, и где-то через 3 – 4 минуты услышали, что недалеко от нас начала работать РСЗО в сторону позиций Сил обороны. Это был или "Град", или что-то вроде того. Было буквально 4 – 5 выходов, но для нас это не было что-то новое, потому что за период пребывания в Еленовке мы уже слышали, когда от стен колонии работает или ствольная артиллерия, или какие-то системы залпового огня. Поэтому я просто пошел спать.

"Вокруг был запах дыма и сгоревших тел": о теракте против азовцев

Я так понимаю, вы проснулись от взрыва? И понимали ли тогда, что происходит и что вы ранены?

Я не слышал ни первого, ни второго взрыва. Проснулся от жгучей боли в спине. Сразу сел на кровати, начал разглядывать. Первое, что меня удивило, что вокруг и на нескольких кроватях, которые были рядом, уже никого нет. Я осмотрел себя и увидел, что конечности целы, критических кровотечений нет, но у меня ранение брюшной полости. Я понял, что это внутреннее кровотечение и на тот момент уже надеялся, что это все, что, походу, отмучился. Потому что учитывая тот уровень медицинской помощи, который нам оказывали на Еленовке, а это примерно никакой, то я понимал, что внутреннее кровотечение надо останавливается только медикаментозно, а медикаментозно мне здесь никто ничем не поможет.

И вот я такой на адреналине обуваюсь и в этот момент на меня с крыши падает тысяча таких микроигл, обожженная стекловата, которую я потом вынимал из-под кожи уже даже тогда, когда меня обменяли в сентябре. Вообще меня спасло то, что я спал в самом дальнем углу барака. И тогда я инстинктивно понимал, что надо выбираться, идти к выходу, но вижу в той стороне пламя. Я оценил ситуацию, взял с собой флиску, потому что понимал, что сейчас мне станет холодно от потери крови, и начал выходить.

Вокруг все было как марево – пахнет дымом, сгоревшими телами. И мне казалось, что все происходит очень быстро – я такой просто иду, вижу поплавленные кровати, погибших собратьев, вижу их тела, вплавленные в кровати, выхожу, перелажу через дверь, иду к воротам и все. Там я уже теряю адреналин и понимаю, что мне становится очень больно. Впоследствии мне "Масло", который тоже раненый шел за мной, сказал, что это происходило не так быстро, как вот на словах, а дольше, что мы выходили минут 5.

Тогда я вышел на улицу и улегся в ближайшем на тот момент для меня понятном безопасном месте, где ничего не горело. Ко мне принесли парня без ноги, кажется. Я еще пытался ему из подручных тряпок накрутить турникет, отдал свою куртку.

Барак после теракта в Еленовке / Фото Oleksandr Ermochenko

А в то время все начинало разгораться, ребята еще пытались вытаскивать кого-то, тушить пламя, оказывать помощь раненым. Тогда мимо меня пробегал мой побратим "Белый" и я ему говорю, что надо выбираться. Он такой – "ну да", и тогда ребята еще доламали возле меня секцию забора, мы вышли в следующую зону и пошли к аллее, которая потом как раз была уже на всех фотографиях.

Я был одним из первых трехсотых на аллее и меня привели и посадили под дерево почти перед самыми воротами. Тогда, где-то через минут 10 – 15, работники колонии начали кричать, чтобы все вышли на улицу. Потому что, как понимаю, ребята видели, что забор сломан, и начали прямо толпой вылезать оттуда, а они перепугались, что мы еще дальше пойдем. Началась стрельба в воздух и нам всем сказали выйти на асфальт. Я тогда попросил, чтобы "Белый" мне помог и меня переместили тоже. Еще сказал, что мне холодно, то побратим пошел и взял у кого-то куртку.

Тела азовцев погибших во время теракта, на аллее возле колонии в Еленовке / Фото AP

Далее я просто до утра лежал на земле и слушал байки "Лемка", которые он рассказывал, не давая мне уснуть. Хоть я говорил, что вот видишь, я дышу, живой, дай поспать. Но каждый раз, как только я закрывал глаза, он меня толкал и говорил со мной.

Через какое-то время на территорию уже пустили наших военнопленных медиков, они начали сортировать раненых, кому можно было оказать помощь на месте. Я тогда получил второй приоритет на эвакуацию и час 6 – 7 утра меня загрузили в "Урал".

Ехали мы где-то до часа времени, тряслись в том "Урале", вокруг крики, стоны. Когда нас выгружали в 14-й больнице Донецка, я узнал, что кое-кто из ребят по дороге погиб.

Потом я лежал на носилках на полу, ко мне подбежала какая-то санитарка, спрашивает, что со мной. А я едва мог говорить, и помню все очень плохо, отрывками, но тогда сказал ей какой-то диагноз, который мне продиктовали наши ребята, военнопленные медики. Тогда эта женщина отбрасывает с меня одеяло и видит, что подо мной в носилках много крови. Она хватается за голову, начинает мерить давление, а оно 60 на 40 – это две цифры, которые я так и запомнил. Она еще такая говорит: "Ну ты не можешь уже быть живым", а я лишь ответил, даже промямлил, что "как видите".

Тогда мне ставят капельницу, переносят в другую часть, где я ждал карету скорой помощи. Там меня снова находит "Лемко", начинает рассказывать разные истории, откинул мое одеяло, смотрит и говорит, что до свадьбы заживет, все будет нормально, что еще поедем в Ирландию – это был наш прикол после одного отпуска, когда я сидел в пабе с иностранцем-ирландцем и он приглашал к себе на День святого Патрика.

Через какое-то время меня перевозят в другую больницу, 16-ю, где было лучше хирургическое отделение. Там меня прооперировали. И все, до начала сентября я лежал в больнице и пытался восстановиться.

То есть все это время от момента теракта и ранения до момента, пока вас привезли в больницу на операцию, по сути, вы были в сознании?

Да, хоть под конец я уже был достаточно помутневший, потому что у меня была огромная кровопотеря. Впоследствии от хирурга, который меня оперировал, я узнал, что потерял несколько литров, так, что у меня осталось чуть больше 1 – 1,5 литра крови.

Но ведь это очень-очень мало.

Да, это критически мало. Я когда отошел от наркоза и меня перевели из реанимационного отделения, ко мне приходил хирург, чтобы посмотреть, как я. И он спрашивал, или я спортсмен, а я такой – ну да, всю жизнь занимался чем-то разным – то футболом, то волейболом, то легкой атлетикой. Он тогда сказал: "Тебе очень повезло, потому что тебя сердце выкачало. Люди с такой кровопотерей, как у тебя, не выживают". Я тогда подумал, ну супер.

"Крафт" на службе / Фото бригады "Азов"

"Осколок так и остался во мне": о ранении и лечении в плену

А в целом, какое было лечение в оккупированном Донецке – вас нормально пролечили за время до обмена? И насколько тяжелые ранения оказались по факту, когда вас уже осмотрели и прооперировали?

До обмена сделали так, чтобы я выжил, чтобы просто мог функционировать. Это всё. Я уже потом понял, что в лечении многого не хватало. Хотя в целом меня лично пролечили нормально, у меня не было недостатка в антибиотиках или обезболивающих. Но само ранение было такое, что мне прооперировали кишечник, в котором были осколки, но позашивали его, как могли. А еще был осколок в ноге, из-за которого я и не мог ходить. Вот на него забили и забыли о нем.

То есть вам его не вытащили?

Нет, он до сих пор со мной. Прошло много времени, и сейчас, чтобы его вытащить, это будет более болезненно и травматично, чем дальше жить с ним. Конечно, это немного ограничивает мне количество физических нагрузок.

А в целом, возвращаясь в больницу в плену, я попал еще на нормального хирурга, который меня лечил, и на заведующего отделением, который иногда нас даже от каких-то ДНРовских блогеров защищал, когда они приходили поснимать и порассказывать, какие мы фашисты, нацисты и так далее.

А кроме этих блогеров, в больнице к вам нормально относились?

Там люди делились на две касты: те, кто с высшим образованием, понимали, что происходит и в чем суть конфликта. От них ни слова было о фашизме или нацизме, они просто делали свою работу. А вот разные бабульки-санитарки, которые телевизор насмотрелись, вечно бубнели, обзывали, угрожали, что буду сам в палате убирать. Я такой, да окей, оставьте мне веник, я себе поубираю.

А ваши родные как-то узнали о том, что вы были ранены во время теракта в Еленовке?

Мама рассказывала, что когда появилась информация о подрыве военных в Еленовке, то они начали искать что-нибудь, что было бы связано со мной – жив я, или нет, потому что я был одним из первых в списках раненых. А я, когда был в послемедикаментозном состоянии после операции, у меня брали какое-то интервью на второй или третий день. Я его вообще не помню. Мне это видео показали уже после обмена.

Я там лежу под покрывалом, едва могу три слова связать. И те журналисты что-то рассказывают мне про HIMARS. А я на тот момент, даже не знал, что это, потому что мы пока мы были в Мариуполе, их не было. И я на видео просто киваю головой, потому что у меня нет ни желания, ни силы общаться. Единственное, что меня на тот момент интересовало, это сколько ребят погибло.

Азовцы "Масло" и "Крафт" в больнице после теракта в Еленовке: видео из сюжета пропагандистских СМИ

Кстати, потом была интересная ситуация. Ребята из батальона охраны так называемой ДНР показывали видео, как мы по ним из "Хаймарса" ударили и просто разнесли колонны техники. Я тогда такой говорю: "И вы верите, что в наш барак попал HIMARS? Если бы это был он, там бы не выжил вообще никто".

"Если на обмен, то хоть 24 часа потрясусь": о возвращении в Украину

Вы вернулись в Украину почти через 2 месяца после ранения – 21 сентября. Как узнали об обмене и поверили ли, что это именно обмен, а не, например, перевозка в какую-то другую больницу?

А меня за несколько дней до этого как раз и перевели в другую больницу, 15-ю. Потому что состояние было легче, а в хирургический корпус, где я лежал, привозили много раненых русаков и ДНРовцев, потому что они несли потери на поле боя.

И вот я лежал на последнем этаже, где было управление охранного батальона. Где-то 18 сентября пришел ко мне в палату офицер, а он, кстати, был еще адекватным, и спросил, или я азовец. Ну я ответил, что да, и уже подумал, что опять началось, что придут какие-то ФСБшники или еще кто-то.

Но он уточнил, как я себя чувствую, а я ответил, что смотря для чего. Он сказал, что надо будет часов 12 в "Урале" потрястись. Я в шутку ему сказал, что если это ехать куда-то на этап в Россию, то я минус, мне плохо. А если на обмен, то я хоть 24 часа потрясусь. И он сказал, что это на обмен, и записал мои данные себе на листочек.

И вот через день я увидел, как во внутренний дворик больницы приехал "Урал", еще, кажется, ФСБшники были. И тогда по списку со всех 4 этажей больницы начали собирать азовцев, потому что на тот момент только мы там лежали. Внизу, когда мы ждали, нам завязали руки, глаза, загрузили в машину и повезли в Еленовку. Потом было еще несколько станций – Донецкое СИЗО, Таганрог, Ростов, оттуда самолетом в Москву, потом в Гомель, а потом уже автобусами на границу.

То есть вас еще по всей России и оккупированным территориям туда-сюда возили?

Где-то так. Просто при каждой остановке, где мы приезжали, начиналась перекличка. Людей было около 400, и грузили нас в Ил-76 или 75. Я когда впервые услышал фамилии, которые называли, а там был мой командир батальона, другие командиры, то я реально думал, что нас везут на этап в Россию или к "Редису" в Лефортово или еще куда-то, где будут шить громкие дела.

Помню, что мы забирали "Тавра" из Москвы и еще кого-то. То есть нас собирали везде, кто где сидел. А уже потом вместе доставили в Гомель.

Вы упомянули о "Редисе" и Лефортово. А на то время, когда вы были в Еленовке и в больнице потом, вы знали, где держат командиров?

Там просто был инцидент, когда "Редиса" еще в Еленовке забрали на допросы. Он шел мимо зоны для прогулок, где ребята были, и кто-то крикнул "командир, Слава Украине!". Вот "Редис" тогда своим голосом сказал "Слава Украине!" и просто три барака, где было 900 человек, крикнули в ответ "Героям Слава". Охранники сразу стали переполошены, начали надевать броники, пригнали спецуру с резиновыми дубинками. И после этого все управление бригады забрали, потому что думали, что они поднимут бунт. Поэтому мы потом слышали, что их забрали где-то в Москву.

Если вернуться к вашему обмену – как он происходил?

Впервые мы поняли, что это точно обмен, когда увидели в Беларуси автобусы на старых донецких номерах с флагом Украины. А когда зашли в них, то нас уже охраняли не россияне, а белорусы. И первое, что они сказали, чтобы мы не чудили, потому что уже едем на обмен, а проблем никому не надо.

Это уже потом в разговорах мы узнали, что они были сильно напуганы, что вот едут азовцы, которые якобы обгрызенным ногтем могут убить кого угодно.

Я был в одном из первых автобусов и меня обменяли еще днем. Потому что сам обмен тогда растянулся до ночи, пока 400 человек обменивали. Так вот из-за того, что я не курил, получилось так, что я не останавливался и сразу прошел границу. Кстати, навстречу нам шли ДНРовцы, перепуганные, аж с дороги сходили на обочину, чтобы разминуться с нами. Когда я пришел, то первое, что увидел, огромное количество карет скорой помощи, камеры, свет. Ко мне подбежали две медсестры, потому что видели, что я хромаю. Предлагали сразу забрать скорой, но я отказался. Думаю, сейчас такой движ намечается, а я не критичен и поеду со всеми в автобусе. Тем более может кому-то из ребят больше помощь будет нужна.

Так и произошло. И потом, когда мы уже сидели в автобусе и ехали, то волонтеры нас так закормили, что аж плохо было (смеется). И кто-то из полицейских, которые сопровождали нас, дал нам телефон и мы все по очереди звонили родным, говорили, что уже в Украине и скоро будем в Чернигове.

"Весил 37 килограммов": о последствиях плена и лечении в Украине

А какое у вас было состояние после возвращения в Украину и долечивались ли еще здесь?

Состояние было плохое. В общем у меня рост 168, а нормальный вес где-то 65 килограммов. Но после плена, когда я взвесился, то был где-то 37 килограммов. То есть я был максимально худой, я потерял и мышечную массу, и всю жировую. Это, конечно, и из-за нехватки питания в плену, и из-за ранения.

"Крафт" после возвращения из российского плена / Скриншот из видео

После возвращения в Украину я лечился еще где-то 4 месяца, из меня вытаскивали осколки, которые можно было достать еще. А уже в феврале 2023 года я вернулся в строй, то есть до конца так и не долечился.

Сейчас еще есть проблемы со здоровьем, которые требуют лечения раз в один-два месяца. Потому что без операционного вмешательства и без ежемесячных капельниц я нормально, полноценно функционировать, к сожалению, не могу.

А вы планируете еще делать эти операции?

Сейчас на службе времени на это как такового нет. На ВВК и потом хирурги меня спрашивали, что мне делали в Донецке. А мне что, кто-то говорил, что там делали? Единственное, что сказали, что вырезали 10 сантиметров кишечника.

Поэтому теперь каждый раз, когда начинаются обследования, хирурги говорят, что надо заново открывать, смотреть, по факту принимать решение, что можно сделать, будет ли все нормально, или нет, и мне с этим дальше жить. Операции вместе с реабилитацией займут где-то до полугода времени точно. А я сейчас на полгода выпасть из службы не могу. Поэтому все просто ждет.

Боец "Крафт" на службе в "Азове" / Фото бригады

Вы достаточно быстро вернулись в строй после обмена и сейчас служите, несмотря на то что, например, вам надо было бы решить дела с личным здоровьем. Какая у вас была мотивация так быстро вернуться на службу? Потому что сейчас военные преимущественно сначала решают дела, а потом возвращаются.

Тогда, в 2023-м, ситуация была немного другая. Из плена перед этим вышло все командование и нам сказали, что, ребята, нужно будет быстро формировать бригаду. И тогда всех старых азовцев, которых вернули, в том числе и меня, поставили на руководящие должности, чтобы развивать подразделение, которым в то время на Запорожском направлении командовал "Раз-Два".

Поэтому мне сказали возвращаться. Я еще уточнил у хирургов, могут ли из-за моих травм быть какие-то неудобства, но они сказали, что в целом все будет нормально. Поэтому я прошел хорошую реабилитацию, мне восстановили физическую форму, которую я сейчас поддерживаю, и я стал в строй.

А мотивация была такая, что на тот момент нужно было дальше продолжать воевать. И я понимал, что наше подразделение, как одно из тех, кто давным-давно перешел на стандарты НАТО, должно быть образцом для других. Ну и еще важно то, что большое количество наших собратьев до сих пор находится в плену. А единственное, чем по факту мы можем им помочь, это брать российских пленных и обменивать их на своих ребят. А их в плену еще остается много. В том числе и тех, кто был ранен в теракте в Еленовке.

"Преступления России никуда не исчезают": память о замученных в плену

Несколько дней назад Верховная Рада установила 28 июля Днем памяти замученных или погибших в плену, в частности защитников Мариуполя, убитых в Еленовке. Почему, по вашему мнению, эта дата нужна и важна для Украины?

Потому что мы воюем по всем нормам военного права, нормально относимся к военнопленным. А Россия, еще со времен АТО или ООС, никогда не придерживалась никаких конвенций по обращению с военнопленными или других. Поэтому мы должны постоянно говорить и напоминать, что ее преступления никуда не исчезают. Даже сейчас мы постоянно видим видео с наших БПЛА, как россияне казнят военных, которые сдаются в плен.

И то, что произошло с нами в Еленовке – это просто дерзкий террористический акт, который был проявлением силы, проявлением безнаказанности, что мы все равно ничего не сможем им сделать. И об этом нужно помнить. Возможно, через 60 – 100 лет какой-то международный суд признает и найдет причастных к этому теракту людей. И я не говорю сейчас о начальнике колонии, которого давным-давно убили, а о именно заказчиках, о тех, кто был инициатором, а не исполнителем.

Вы не верите, что это произойдет быстрее? Условно, за 5 или 10 лет, учитывая то, что есть много расследований как правоохранительных органов, так и журналистов?

Первое, и это факт, что историю пишет победитель. А в данных условиях нам абсолютно недоступны архивы ФСБ или еще кого-то, которые могли бы подтвердить, что приказ совершить теракт дал такой-то человек. И подозрения россиянам за казнь военнопленных в Еленовке вручают заочно.

Поэтому сейчас я понимаю – важно, что есть день, посвященный этой трагедии и что он останется в истории, что мы будем возвращаться к событиям теракта, проводить акции памяти и разные поколения будут задумываться и знать, что произошло. Они будут знать историю и будут понимать, что такое Россия на самом деле и что никакие договоренности с ней невозможны.