Теракт в Еленовке, удар по России на расстоянии 1800 километров: Зеленский обратился к украинцам
Источник:Владимир Зеленский
Президент рассказал о своем разговоре с Сырским и отметил бойцов бригад на Востоке. Покровское направление пока самое горячее. Еще вспомнил о годовщине убийства азовцев в Еленовке.
В Киеве состоялась акция в память об азовцах, которые погибли в Еленовке. Люди требовали вернуть пленных и тела погибших.
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Президент отметил две бригады на Востоке
Сегодня прежде всего стоит отметить две наши боевые бригады: 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении. Обе наши бригады за эту неделю и за многие другие недели этой войны проявили себя очень сильно, чрезвычайно результативно. Воины, я благодарю вас за вашу стойкость и за умение уничтожать оккупанта именно так, как нужно для сохранения Украины,
– сказал Зеленский.
Он поблагодарил всех, кто на разных участках фронта одинаково полностью выполняет боевые задачи, защищает позиции и помогает собратьям на позициях рядом.
"Крайне сложно на донецких направлениях, и именно на Покровском в течение этих недель наибольшее количество российских штурмов – наиболее жесткие вражеские атаки. Именно там. Каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает этот российский ударный потенциал, выполняет одну из важнейших миссий в этой войне", – подчеркнул президент.
Эффективные удары ГУР и разговор с Сырским
Также он отметил 9 департамент ГУР, который "обеспечивает украинскую дальнобойность". Их результаты действительно впечатляют, ведь бойцы попали в цель на дистанции почти 1800 километров от границы Украины.
Гарант говорил с Главкомом Сырским "относительно наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу". Он заверил: у Украины есть сила, чтобы достигать своих целей.
Зеленский о теракте в Еленовке
Сегодня в Украине вспоминаем о наших людях, которые были убиты российскими извергами в Еленовке. Одно из самых страшных российских преступлений этой войны. Россия должна за это отвечать. И будет. И нет такого варианта развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными,
– высказался лидер государства.
Дальнобойная атака ГУР: что известно
Дроны ГУР 27 июля атаковали НПЗ в России, а также три военных аэродрома. Известно, что поврежден сверхзвуковой бомбардировщик – предположительно, Ту-22М3.
На аэродроме "Дягилево" в Рязанской области дислоцируется 43-й центр боевого применения и переобучения вражеского летного состава. Здесь базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78, а еще авиационный ремонтный завод.
На аэродроме в городе Энгельс Саратовской области размещена стратегическая авиация врага. Как и на аэродроме "Оленья" в Мурманской области, который расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 километров.