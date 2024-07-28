Теракт в Еленовке, удар по России на расстоянии 1800 километров: Зеленский обратился к украинцам

Президент рассказал о своем разговоре с Сырским и отметил бойцов бригад на Востоке. Покровское направление пока самое горячее. Еще вспомнил о годовщине убийства азовцев в Еленовке.

В Киеве состоялась акция в память об азовцах, которые погибли в Еленовке. Люди требовали вернуть пленных и тела погибших.

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Президент отметил две бригады на Востоке

Сегодня прежде всего стоит отметить две наши боевые бригады: 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, воюющую на Покровском направлении, и 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду, которая воюет на Торецком направлении. Обе наши бригады за эту неделю и за многие другие недели этой войны проявили себя очень сильно, чрезвычайно результативно. Воины, я благодарю вас за вашу стойкость и за умение уничтожать оккупанта именно так, как нужно для сохранения Украины,

– сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех, кто на разных участках фронта одинаково полностью выполняет боевые задачи, защищает позиции и помогает собратьям на позициях рядом.

"Крайне сложно на донецких направлениях, и именно на Покровском в течение этих недель наибольшее количество российских штурмов – наиболее жесткие вражеские атаки. Именно там. Каждый, кто останавливает эти российские удары и уничтожает этот российский ударный потенциал, выполняет одну из важнейших миссий в этой войне", – подчеркнул президент.

Эффективные удары ГУР и разговор с Сырским

Также он отметил 9 департамент ГУР, который "обеспечивает украинскую дальнобойность". Их результаты действительно впечатляют, ведь бойцы попали в цель на дистанции почти 1800 километров от границы Украины.

Гарант говорил с Главкомом Сырским "относительно наших действий и сейчас, и на ближайшую перспективу". Он заверил: у Украины есть сила, чтобы достигать своих целей.

Зеленский о теракте в Еленовке

Сегодня в Украине вспоминаем о наших людях, которые были убиты российскими извергами в Еленовке. Одно из самых страшных российских преступлений этой войны. Россия должна за это отвечать. И будет. И нет такого варианта развития событий, при котором убийцы останутся безнаказанными,

– высказался лидер государства.