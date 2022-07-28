Помним Еленовку: на оккупированных территориях прошла тихая акция сопротивления

Россия 28 июля 2022 года совершила теракт в колонии Еленовки, убив 53 украинских военнопленных. В день памяти этого преступления тихая акция сопротивления прошла на оккупированных территориях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на движение "Желтая лента".

Смотрите также Вокруг был запах дыма и сгоревших тел, – азовец рассказал об ужасах теракта в Еленовке

Как на ВОТ почтили память жертв Еленовки?

К чествованию памяти жертв теракта в Еленовке присоединились жители временно оккупированных Донецка, Мелитополя, Луганска, Севастополя, Симферополя, Бахчисарая и Геническа.

На временно оккупированных территориях активисты движения "Желтая Лента" провели тихую акцию памяти. Потому что жестокость Еленовки оставила след в каждом, кто видит и понимает, что творит Россия,

– говорится в заметке активистов.

Они отметили коварство россиян, которые убили пленных защитников "Азовстали".

Тихая акция сопротивления на ВОТ / Фото "Желтой ленты"

"Российское коварство всегда идет рядом с ложью, пытками и страхом – это лицо врага, с которым мы имеем дело каждый день", – добавили в "Желтой ленте".

️Активисты также выразили благодарность Силам обороны Украины за то, что они продолжают бороться за каждого украинца.