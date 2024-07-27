Результаты расследования теракта в Еленовке указывают на прямую вину России, – AP

Два года назад в казармах оккупированной Еленовки, где россияне держали военнопленных, прогремел взрыв. Все следы трагедии указывают на Россию.

Издание Associated Press опросило тех, кто выжил, следователей и семьи погибших. И пришло к выводу, что все доказательства указывают на вину России. AP также получило внутренний анализ ООН, который показал то же самое. Россия обвинила

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Свидетельства очевидцев

Утром 27 июля 2022 года российские охранники окружили группу заключенных и отвели их в промышленную часть колонии, как можно дальше от пяти других бараков для военнопленных. Их отвели в здание из шлакоблоков с крышей из жести, со 100 кроватями, без матрасов и наспех вырытой ямой-туалетом. Об этом агентству AP рассказали несколько человек, выживших.

В тот день охранники выкопали себе окопы. На следующий день они перенесли пост охраны и надели бронежилеты и каски, чего они не делали раньше.

Ночью на 29 июля прогремел взрыв, огонь охватил дом. Один из свидетелей вспомнил, что охранники стояли там и смеялись, бросая тряпки и фонарики в паникующих украинцев.

Тех, кто выжил, на следующий день изолировали от других военнопленных в лагере. Внутренний анализ ООН показал, что их изоляция была направлена на то, чтобы не дать тем, кто выжил, рассказать другим пленным о том, что произошло. Поскольку некоторые заключенные имели доступ к мобильным телефонам и имели прямой контакт с Украиной.

Согласно анализу ООН, других украинских заключенных отправили в разбомбленные бараки и приказали убрать обломки и оставшиеся тела,. Через два часа эту группу отправили в ближайший ангар. Некоторые из этих заключенных видели, как люди в камуфляже несли ящики с боеприпасами к месту взрыва и устанавливали фрагменты HIMARS на синюю скамью неподалеку.

Вскоре прибыли российские официальные лица в сопровождении российских журналистов, чьи фотографии изуродованных, обугленных двухъярусных кроватей, фрагментов HIMARS и тел, лежащих на солнце, облетели весь мир.

Украинцы в соседнем ангаре рассказали, что после того, как все ушли, люди в камуфляже вернули все в коробки и ушли.

Что показал анализ ООН

После взрыва генеральный секретарь ООН заявил, что проведет собственное расследование, но переговоры по доступу к объекту были долгими и безрезультатными. Миссия была расформирована 5 января 2023 года.

Отдельная Миссия по мониторингу прав человека в Украине, которая базировалась в стране с момента первого вторжения России в Украину в 2014 году, не ждала. Команда изучила свидетельства выживших людей,, публичные фотографии и видео с места событий и проанализировала 20 заявлений российских чиновников, посетивших тюрьму.

Их вывод – Россия спланировала и осуществила атаку.

Место происшествия не только не было сохранено, но и искажено, а вещественные доказательства были повреждены. Российская Федерация не допустила наблюдателей ООН на эту территорию, а также не проводились другие независимые экспертные анализы. Зато российские власти заявили, что удар был нанесен ракетами HIMARS, выпущенными Вооруженными силами Украины,

– говорится в сообщении.

Управление ООН по правам человека пришло к выводу, что взрывы не были вызваны ракетами HIMARS. Хотя точный тип оружия и точное место его расположения определить не удалось, признаки структурных повреждений, очевидно, совпадают с траекторией снаряда, который двигался с востока на запад. То есть из России в сторону Украины.