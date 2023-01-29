В Израиле назвали имя шестой жертвы теракта в Иерусалиме: ею оказалась украинка

27 января в Иерусалиме террорист устроил стрельбу у синагоги. В результате, к сожалению, было много и раненых, и погибших.

Что известно о погибшей

Эта трагедия произошла в иерусалимском районе Неве-Яаков. Среди по меньшей мере семи погибших в результате теракта была и украинка Ирина Королева, которую признали шестой жертвой.

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Как сообщают израильские СМИ, она работала сторожем. По состоянию на утро 29 января информации о ее похоронах нет.

Отметим, что на трагедию отреагировал также президент Украины Владимир Зеленский. Он в своем твиттере выразил соболезнования родным погибших, а также подчеркнул, что террору не должно быть места в современном мире.

Детали трагедии в Иерусалиме

Теракт произошел вечером 27 января. В этот день террорист открыл огонь по людям, выходившим из синагоги после вечерней пятничной молитвы. После преступления он пытался скрыться на автомобиле, но правоохранителям удалось его ликвидировать.

Впоследствии полиция Израиля установила, что нападающий, являвшийся жителем восточной части Иерусалима, был членом ХАМАСа. Это палестинское исламистское движение, которое Израиль признал террористическим. Отметим, что эта организация запрещена в США, Канаде, Великобритании, Евросоюзе, Японии, а также Иордании и Египте.

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