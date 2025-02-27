Теракт на автобусной остановке в Израиле: мужчина наехал на пешеходов и протаранил авто полиции

Сегодня, 27 февраля, около 16:18 по местному времени в Израиле произошел теракт. На автобусной остановке вблизи населенного пункта Пардес-Хана-Каркур автомобиль наехал на пешеходов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post. Сейчас известно о как минимум 14 пострадавших, в частности, 1 человек находится в критическом состоянии, а 2 – в тяжелом.

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Что известно о теракте

По предварительной информации полиции, злоумышленником оказался 50-летний палестинский нелегал с северной части Западного берега реки Иордан.

Террорист наехал на нескольких человек на автобусной станции, затем продолжил наносить удары отверткой и врезался в полицейский автомобиль,

– рассказал спикер.

Злоумышленника застрелили на месте происшествия. Среди раненых есть 17-летняя девушка и 2 правоохранителей.

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К слову, 20 февраля в Израиле прогремела серия взрывов в 3 автобусах в Бат-Яме, что к югу от Тель-Авива. Два автобуса взорвались на стоянке, третий – при выезде с парковки больницы.