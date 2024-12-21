Саудит, совершивший наезд на ярмарку в Магдебурге симпатизировал ультраправой партии Германии, – СМИ

Мужчина, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге, оказался сторонником ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Немецкие правоохранители уже заявили, что нападавший Талеб А., которого задержали недалеко от места наезда, не является исламистом.

Как отмечают журналисты, это стало известно после анализа его активности в соцсетях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

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Задержанный недалеко от места инцидента мужчина, Талеб А., не является исламистом, о чем уже заявили немецкие правоохранители.

Он родился в городе Хуфуф, Саудовская Аравия, и переехал в Германию в 2006 году для обучения. В 2016 году получил статус беженца, объясняя это угрозой смерти из-за отказа от ислама.

Он специалист по психиатрии и психотерапии, жил и работал в Бернбурге, городе между Галле и Магдебургом. В прошлом Талеб активно помогал женщинам из Саудовской Аравии избежать преследований, а также занимался просветительской деятельностью по системе предоставления убежища в Германии.

Однако его деятельность постепенно приобретала радикальные формы. В ноябре он публиковал "требования либеральной саудовской оппозиции", включая призывы к Германии усилить контроль над границами. В соцсетях он распространял теории заговора, утверждая, что политика открытых границ была "планом исламизации Европы".

Также он выражал поддержку партии "АдГ" и выдвигал идею создания академии для бывших мусульман. В своем аккаунте он публиковал антиисламские заявления, обвиняя немецкие власти в преследованиях бывших мусульман, отдавая приоритет сирийским джихадистам.

Через несколько минут после инцидента на странице Талеба появился пост, где он выдвигал обвинения против активистов по вопросам беженцев. Это сообщение свидетельствует о возможных психологических проблемах из-за путаной формулировки предложений. На профиле Талеба было изображение пистолета.

После задержания полиция допросила его поздно вечером, однако мотивы его действий пока остаются непонятными.