Подозреваемые в теракте в Николаеве – школьники с Полтавщины: что о них известно

Четверо подростков с Полтавщины, которых подозревают в причастности к теракту в Николаеве, были обычными школьниками, которых знали как спокойных и неконфликтных. Однако следствие считает, что они попали под влияние российских спецслужб и изготовили взрывчатку, которая унесла жизни четырех человек.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Общественное Полтава". Служба безопасности Украины и полиция задержали четырех несовершеннолетних жителей Полтавщины, которых подозревают в изготовлении взрывного устройства для теракта в Николаеве.

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Обычные ребята или завербованные террористы?

Четверо подростков с Полтавщины, которых подозревают в изготовлении взрывчатки для теракта в Николаеве, учились в одном лицее и не вызывали подозрений у своих односельчан. По версии следствия, они действовали под руководством спецслужб России и могут получить до 15 лет заключения или пожизненный срок.

Подозреваемым от 14 до 17 лет, все они живут в небольших селах Полтавской области. Односельчане описывают их как обычных подростков, которые интересовались компьютерными технологиями, играли в видеоигры и не имели проблем с законом.

Двое из них увлекались программированием, другие интересовались механикой и электроникой. Некоторые ребята были знакомы с военным делом по семейным обстоятельствам – их родители служили в ВСУ.

Никому не верится в это. Мы никогда не могли бы подумать, что такое с ними произойдет,

– анонимно рассказали Общественному.

Как они оказались под следствием

По данным правоохранителей, 16-летний подросток познакомился в интернете с представителями российских спецслужб и получил от них предложение изготавливать взрывчатку.

Ему предложили деньги за выполнение заданий, а впоследствии он привлек еще трех знакомых. Вместе они учились создавать взрывные устройства и в результате передали готовое устройство 42-летней женщине, которая должна была его использовать в Николаеве.

14 февраля она прибыла в город и получила дистанционные инструкции. По версии следствия, когда она подошла к военным возле кафе, взрывчатку активировали через звонок на телефон. Погибла сама женщина и трое военных, еще семь человек получили ранения.

Что известно о задержании

Подростков задержали дома, во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами контактов со спецслужбами России, а также компоненты для изготовления взрывных устройств. Им объявили подозрение в террористическом акте, приведшем к гибели людей.

Сейчас они находятся под стражей без права внесения залога. Несмотря на юный возраст, им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.