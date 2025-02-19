Подростков, подозреваемых в теракте в Николаеве, оставят под стражей без возможности залога

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности залога для подростков, подозреваемых в подготовке теракта в Николаеве. Четверо учеников лицея, которые изготавливали взрывчатку по заданию российских спецслужб, признали свою вину, но им грозит пожизненное заключение.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на пресс-службу Центрального районного суда города. В Николаеве суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога для подозреваемых в подготовке взрыва, который произошел возле заведения общественного питания 14 февраля.

Читайте также Теракт на парковке в Николаеве: 4 лицам, которые работали по заказу ФСБ, вручили подозрение

Суд избрал меру пресечения для подростков

Четверо фигурантов дела – ученики лицея из Полтавской области в возрасте от 14 до 17 лет, которые признали свою вину.

Дело квалифицируют как теракт. По данным следствия, 16-летний подозреваемый начал общаться онлайн с представителями спецслужб России, которые предложили ему изготавливать взрывчатку для подрыва стратегических объектов.

Парень привлек к преступлению трех друзей, и они изготовили взрывчатку, которую передали 42-летней женщине с Полтавщины, которая сотрудничала с врагом. Она осуществила подрыв в Николаеве, в результате которого погибла женщина, что несла взрывчатку, и трое военных.

Во время судебного разбирательства фигуранты просили изменить меру пресечения, однако суд оставил их под стражей без возможности залога. Несмотря на юный возраст, подозреваемым грозит пожизненное заключение.

